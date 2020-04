Governo organiza fluxo em hospitais e anuncia contratação de maqueiros

Governador do Amazonas Wilson Lima | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Governo do Amazonas está adotando uma série de medidas para reorganizar o fluxo de serviços em unidades de saúde de urgência e emergência que têm recebido pacientes suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a assessoria, com o crescimento de pacientes, haverá contratação de pessoal.

Organização interna

As medidas definidas pelo Comitê de Crise do Covid-19, que reúne diariamente representantes dos órgãos de governo envolvidos em ações de enfrentamento ao Covid-19, visam, sobretudo, garantir o abastecimento das unidades, melhorar a gestão de leitos e também a organização interna dos serviços, incluindo os cuidados pós-morte.

Identificação de pacientes

Entre as medidas anunciadas também está a criação de um sistema de identificação de pacientes com uma pulseira padrão, escrita com caneta de marcação permanente, para que seja possível acompanhar o atendimento e, em caso de óbito, facilitar a identificação no momento de liberação do corpo para a família das vítimas.

Também foi iniciado processo para contratação de recursos humanos, principalmente maqueiros, para atuar no manejo de pacientes dentro das unidades, bem como na destinação de corpos antes da liberação para família.

Criação de comitê

Ainda de acordo com a assessoria, foi criado um grupo de trabalho, composto por técnicos da Susam, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que farão visitas diárias em todas as unidades, para acompanhar as necessidades e encaminhá-las para pronta resposta.

O comitê vem dando suporte à Susam na gestão da crise. A secretaria sofre toda a pressão pela oferta de leitos na rede pública. Diferente de outras capitais, o Município de Manaus não tem participação na oferta de leitos de urgência e emergência nem de média e alta complexidade.

Unidades

As 14 unidades de urgência e emergência entre prontos-socorros, SPAs e até as UPAs, são do Estado, que tem ainda os Hospitais Delphina Aziz e Nilton Lins para internações.

Mais recentemente o Governo precisou firmar parceria com o Hospital Getúlio Vargas e tem pedido mais ajuda do Governo Federal para poder fazer frente às demandas.

* Com informações da assessoria