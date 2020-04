Lacraia é venenosa? Saiba os sintomas da picada e como se livrar delas

Lacraias são animais carnívoros e peçonhentos | Foto: Internet

Manaus - Lacraias são animais carnívoros e peçonhentos. Se alimentam de principalmente de minhocas, vermes, grilos e baratas. São rápidas, muito ativas e podem imobilizar sua presa, através da inoculação do veneno produzido no próprio organismo.

Com aparência que causa medo em muita gente, a lacraia pode viver em residências e quintais com entulhos, preferindo lugares úmidos como frestas de banheiros, em lavanderias e ralos. Por serem venenosas, podem oferecer risco às crianças e animais de estimação.

Segundo a Fiocruz, esses bichos podem morar sob pedras, cascas de árvores, folhas no solo, troncos em decomposição, hortas, vasos, xaxins, tijolos e gostam de ficar em qualquer parte da casa que não receba luz solar e seja úmida. Esses tipos de esconderijo dão proteção contra predadores e promovem hidratação..

Veneno

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, o veneno das lacraias é muito pouco tóxico para o ser humano, dependendo do organismo de cada um. No Brasil, não há relatos comprovados de morte nem de envenenamentos graves em acidentes com lacraias.

Sintomas da picada

Os sintomas são dor forte e inchaço no local da picada. Em acidentes com lacraias grandes também podem ocorrer febre, calafrios, tremores e suores, além de uma pequena ferida.

Não existe antídoto, deve-se aplicar compressas quentes no local. Pode-se fazer uso de analgésicos e anestésicos sem adrenalina no local.

Mas como se livrar desses insetos?

Uma das opções é contratar uma empresa de dedetização, além de se livrar de lacraias, outras pragas, também serão exterminadas. Outra opção é a Terra de Diatomáceas que pode ser comprado em lojas de jardinagem. A aplicação é fácil, basta espalhar nos locais suspeitos por abrigar o inseto. Mas é bom seguir direitinho as instruções expressas na embalagem do produto

Pimenta Caiena

Pimentas costumam ser utilizadas como tempero de alimentos na cozinha, porém, seu gosto forte na verdade tem também outra finalidade: combater insetos devoradores de folhas e frutos. Basta espalhar a pimenta moída em todos os espaços da casa que são preferidos pelas lacraias.

Mas atenção, o método não é recomendado para quem tem animais de estimação ou crianças pequenas em casa, já que podem acabar ingerindo a pimenta acidentalmente. Caso decida usar a técnica, fique atento e mantenha os pequenos e os pets longe.

Adesivos

Adesivos são úteis não apenas para capturar as lacraias, mas também outros insetos que possam estar incomodando. Pode-se usar papel pega mosca ou até mesmo uma simples fita adesiva. O importante é deixá-la em um local em que as centopeias passem.

As patas da lacraia vão ficar presas quando em contato com o adesivo. No entanto, se há infestação, essa técnica não será eficaz, porém, não oferece riscos à crianças e animais domésticos.