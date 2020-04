Torneiras com pias estão sendo instaladas em espaços públicos

Outras 14 torneiras serão instaladas nos próximos dias em v´rios pontos de Manaus | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Manaus - Anunciada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a medida de instalar torneiras em espaços públicos, para a higienização de pessoas em situação de rua como prevenção ao novo coronavírus, já é realidade na cidade. Inicialmente, quatro pontos no Centro Histórico de Manaus já possuem as pias instaladas, fruto da parceria com a empresa Águas de Manaus.

As praças da Saudade, da Matriz, dos Remédios e o calçadão da Manaus Moderna receberam as primeiras torneiras nesta segunda-feira (27). Uma outra unidade foi instalada na sede da Águas de Manaus, no bairro Aleixo (Zona Centro-Sul). Nos próximos dias, serão entregues as pias das praças da Polícia, Congresso e Nossa Senhora de Nazaré, esta última no bairro Adrianópolis. Em dez dias, a estimativa é de que 12 locais tenham 14 torneiras públicas na cidade. São eles: Calçadão da Manaus Moderna (2), Praça da Matriz (2), Praça dos Remédios (2), Praça da Saudade, Praça Chile, Praça Nossa Senhora de Nazaré, Praça da Polícia, Praça do Congresso, Rua Ferreira Pena, nas proximidades da Semasc, Sede da Águas de Manaus no bairro Aleixo, Avenida Umberto Calderaro Filho (em ponto a ser definido).

A iniciativa é para que as pessoas possam higienizar as mãos em combate ao novo coronavírus | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

“É um olhar de cuidado com as pessoas mais vulneráveis neste momento de batalha contra o novo coronavírus em Manaus. Estamos dando as condições necessárias para que essas pessoas possam reforçar a higienização e se proteger desse inimigo invisível”, destacou o prefeito Arthur Neto, reforçando que a ideia “simples, eficaz e de baixo custo” foi da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e logo abraçada pela empresa de abastecimento de água.

O diretor-executivo da Águas de Manaus, Luiz Couto, destacou a parceria com a prefeitura e a importância da instalação dessas estruturas para uso público durante a pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. “A prefeitura nos procurou para que pudéssemos instalar torneiras em 14 pontos da cidade e, assim, os moradores de rua pudessem fazer a higiene das mãos, muito importante nesse momento de pandemia”, disse.

Nos locais definidos, a estrutura montada é de pia com torneira e dispensador de sabão. Um cartaz informativo foi afixado com o passo a passo da higienização correta das mãos. “Nós montamos uma estrutura em que as pessoas conseguem acionar o sistema de água sem tocar efetivamente no local, fazendo a higiene das mãos sem o risco de contágio da doença”, explicou. Trata-se de um lavatório com acionamento da torneira pelo joelho, em botão localizado na parte inferior da pia.

Fiscalização

A instalação das pias feita pela Águas de Manaus tem o acompanhamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e se concentrará em áreas de maior circulação de pessoas em situação de rua.

“Todo o acompanhamento técnico das instalações e do uso dessas torneiras está sendo fiscalizado e monitorado pela Ageman. Os lugares foram mapeados, pois concentram um número expressivo de pessoas em situação de rua e nós vamos estar em alerta quanto ao uso desse serviço, que vem para ajudar a população nessa importante fase de combate ao novo coronavírus”, disse o diretor da Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município (Ageman), Fábio Alho.





Com informações da assessoria