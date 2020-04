Presidente Figueiredo recebe cartão emergencial do governo do AM

No município, 837 famílias foram contempladas com um cartão magnético, no valor de R$ 200, que será disponibilizado pelo período de três meses. | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - O benefício emergencial do Programa Apoio Cidadão, do Governo do Amazonas, criado para dar assistência às famílias em extrema vulnerabilidade social durante a pandemia de Covid-19, foi distribuído nesta quarta-feira (29) em Presidente Figueiredo, localizado a 107 km de Manaus.

No município, 837 famílias foram contempladas com um cartão magnético, no valor de R$ 200, que será disponibilizado pelo período de três meses.

Vale ressaltar que as famílias que foram beneficiadas com o cartão do Programa Apoio Cidadão, são famílias que possuem renda de até R$ 90, que estavam com registro no Cadastro Único do Governo Federal, com dados dos últimos dois anos.

O Secretário de Assistência Social e Cidadania de Presidente Figueiredo, Ariones Silva, explicou que as famílias beneficiadas se encontram em extrema pobreza e não estão cadastradas em outros programas de assistência, como o Bolsa Família. Além disso, o secretário informa que o cartão só poderá ser usado para compras de gêneros alimentícios e itens de higiene pessoal e limpeza, em supermercados cadastrados.

A ação do Governo do Estado visa ajudar na renda das famílias que estão com dificuldades, devido à crise que se instalou no país com a pandemia.

O Prefeito do Município Romeiro Mendonça destaca extremamente importante a iniciativa do Governo em ajudar as famílias carentes do Estado e aproveita a ocasião para agradecer ao Governo “Quero deixar registrado meu agradecimento ao Governador do Estado, Wilson Lima, pela ajuda destinada às famílias carentes do município de Presidente Figueiredo, nesse momento tão difícil que o mundo inteiro está enfrentando. Nosso muito obrigado.” Agradece Romeiro Mendonça.

Distribuição dos cartões

Obedecendo a todas as normas de segurança de prevenção ao Coronavírus, os cartões foram entregues na sede do município na manhã desta quarta-feira (29) em 4 pontos de distribuição.

“As pessoas que estão na lista e não vieram receber o cartão, deverão procurar o CRAS, com documento original com foto para receber o cartão magnético¨, esclarece o Secretário Ariones Silva.

Quinta-feira (30) será a vez das famílias da Vila de Balbina receberem os cartões. A entrega será feita diretamente na casa das pessoas contempladas com o benefício, através dos servidores da Secretaria de Ação Social e Cidadania.

