Prefeitura de Manaus recebe 25 mil peças de roupas para doação

As roupas são do gênero feminino e de todos os tamanhos | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus recebeu nesta quarta-feira (29), a doação de 25 mil peças de roupas das Lojas Riachuelo, por meio do Fundo Manaus Solidária. Os itens de vestuário foram doados para a campanha #ManausSolidária em alusão ao Dia das Mães, que acontece no próximo dia 10/5, e serão destinados às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade atendidas pelos espaços de acolhimento mantidos pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e também para entidades parceiras.

A doação faz parte de uma campanha de ações beneficentes das Lojas Riachuelo e acontece em meio à situação de crise causada pela pandemia de Covid-19, onde o número de pessoas que se encontram em vulnerabilidade é crescente. As peças de roupas doadas são do gênero feminino, em todos os tamanhos, e passarão por um processo de triagem que determinará a melhor forma de distribuição dos donativos.

Representando a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a vice-presidente Mônica Santaella, acompanhou a entrega e agradeceu a doação. Para ela, esse é um momento em que as mobilizações de solidariedade ganham maior importância.

“Em nome do prefeito Arthur Neto e da nossa primeira-dama, Elisabeth Ribeiro, agradeço às Lojas Riachuelo pela solidariedade, por essa iniciativa de colaboração não somente com a prefeitura, mas principalmente com o povo de Manaus durante este momento complicado pelo qual estamos passando. É um período muito difícil e essas doações irão beneficiar muitas pessoas que estão precisando”, disse.

Doações

A campanha #ManausSolidária, capitaneada pelo Fundo Manaus Solidária, arrecada a doação de bens de primeira necessidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social; produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ainda recursos financeiros para serem aplicados no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes.

As doações físicas podem ser entregues diretamente no drive-thru solidário montado no estacionamento da sede da Prefeitura de Manaus, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, e as doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil, agência: 3563-7; conta corrente: 10.483-3 PMM/Doação Covid-19. O CNPJ é 04.365.326/0001-73. O acompanhamento de toda a movimentação bancária estará disponível nos sites www.manaussolidaria.org

e https://covid19.manaus.am.gov.br





Com informações da assessoria