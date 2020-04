Amazonas recebe equipamentos do BID para educação e saúde

Além de atender os servidores da educação que permanecem em atividades no projeto “Aula em Casa” e do programa “Merenda em Casa”, a instituição autorizou, ainda, a doação da maior parte da compra para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam). | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), em ação de ajuda humanitária aos estados e municípios com convênios ativos, destinou para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, através do Programa de Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam), mais de R$ 1,2 milhão para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Além de atender os servidores da educação que permanecem em atividades no projeto “Aula em Casa” e do programa “Merenda em Casa”, a instituição autorizou, ainda, a doação da maior parte da compra para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

A primeira parte dos itens foi entregue na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) nesta quarta-feira (29/04). De lá será feita a distribuição do material entre as unidades de saúde. Os equipamentos foram adquiridos pela Secretaria de Educação com recursos oriundos do Contrato de Empréstimo nº 2.992/OC-BR.

Liberação

Segundo o secretário de Estado de Educação, Luis Fabian Barbosa, o BID liberou em torno de R$ 1,2 milhão para ajudar no combate a pandemia do novo coronavírus. “Esse é um apoio que o BID, ciente da importância e da gravidade do momento, concedeu em operação de crédito ao Governo do Amazonas. Eles têm tomado essa medida em outros estados e cidades com programas ativos. É uma ajuda humanitária”, ressaltou o secretário Luis Fabian sobre a doação.

Essa foi a primeira remessa autorizada pelo BID. Dentre os itens, estão: luvas (50 mil), máscaras (9 mil), toucas (120 mil) e aventais (3,4 mil) e sapatilhas descartáveis (100 mil).

Também está sendo adquirido álcool etílico, que deve ser entregue na próxima semana junto a uma nova quantidade de EPIs. Ao todo, serão mais de 400 mil itens de EPIs adquiridos como doação do BID.

Merenda em Casa

Nesta semana, a Secretaria de Educação iniciou a entrega dos kits de alimentação escolar por meio do programa “Merenda em Casa”. Com os equipamentos doados, todos os servidores envolvidos estão trabalhando com os devidos EPIs, seguindo as recomendações das autoridades de saúde.