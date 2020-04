Mais de 5 mil pessoas serão beneficiadas com alimentos doados no AM

Manaus - Mais de 5 mil pessoas de 101 instituições que atuam com populações em situação de vulnerabilidade e estão cadastradas na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) começaram a receber, na quarta-feira (29/4), cerca de 90 toneladas de alimentos na nova remessa de doações do Governo do Estado. A ação acontece por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), vinculada à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

As instituições beneficiadas com a nova entrega de alimentos atuam em diversas frentes com pessoas em situação de vulnerabilidade social, como mulheres, idosos, crianças e adolescentes, Pessoas com Deficiência (PcDs), População em Situação de Rua e o público LGBT. Entre os mantimentos, serão distribuídas frutas, verduras, hortaliças, peixes e lanches até o final da semana. A iniciativa teve início no mês de março e já soma mais de 600 toneladas de produtos comprados e doados pelo Governo do Estado.

“Essas doações são de extrema importância para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Sabemos que o Covid-19, além de prejudicar a saúde das pessoas, também afetou a renda de muitas das famílias e, principalmente, das instituições filantrópicas, que vivem de doações. Essa distribuição está sendo feita respeitando todos os critérios técnicos necessários e transparência", reforçou Caroline Braz, titular da Sejusc.

A entrega da nova remessa recebida pela Sejusc teve início na tarde desta quarta-feira (29/04), na entidade social Casa de Sara, que conta com uma unidade em Iranduba, município distante 27 quilômetros de Manaus, no distrito de Cacau Pirêra. A entidade recebeu lanche composto de sucos, tapiocas, pastéis, açaí, sopa, pães e biscoitos, beneficiando idosos e 120 crianças ribeirinhas atendidas na instituição, além de um grupo de 40 venezuelanos em situação de rua.

| Foto: Chamel Flores/Sejusc

Alimentos

Do total de alimentos que serão doados ao longo da semana, 79 toneladas são oriundas do Programa de Assistência Familiar (PAF), beneficiando 64 produtores da capital e do interior, e outras 10,6 toneladas de produtos produzidos por 74 produtores participantes das Feiras de Produtos Regionais da ADS. Os lanches, que totalizaram 1,5 tonelada, foram adquiridos pelo Setor de Alimentação das Feiras da ADS, beneficiando 30 feirantes. Além da Sejusc, os alimentos também serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Contribuições

Doações de cestas básicas, roupas e produtos de higiene podem ser realizadas por pessoas físicas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em três pontos de Manaus: na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, da Sejusc (SEPcD/Sejusc), localizada na rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis, zona centro-sul; no Teatro Amazonas, situado no Largo de São Sebastião, Centro; e na sede da Seas, na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada, zona centro-sul.

*Com informações da assessoria