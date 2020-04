Coveiros de Manaus passam por cabine de sanitização em cemitério

Cabine de Satinização em cemitério de Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Uma cabine de sanitização foi instalada nesta quarta-feira (30) no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro do Tarumã, zona Oeste de Manaus. A medida, de acordo com a prefeitura, visa dar mais segurança aos trabalhadores que atuam no local, em tempos de pandemia, em que ocorrem muitos enterros de pessoas vítimas do Covid-19, causado pelo novo coronavírus.

O secretário Municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias disse que a medida foi determinada pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. “A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é para oferecermos dignidade às famílias e aos trabalhadores. Além dos EPIs, os coveiros contam com a proteção da cabine de sanitização”, destacou o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias.

Como funciona a cabine?

Fruto de uma parceria firmada entre empresas prestadoras de serviços que atuam dentro dos cemitérios, a cabine de sanitização aplica uma mistura química que age na pele e no fardamento dos funcionários, servindo como mais uma camada de proteção aos trabalhadores. “Na cabine, é disponibilizado um produto químico que age na pele por 5 horas.

Os funcionários, assim que chegam, passam por essa cabine e vão trabalhar sob a ação do produto. No caso das fardas, o produto químico agirá por 36 horas. Essa cabine estará em todas as bases onde há funcionários e nos cemitérios”, explicou Emerson Oliveira, representante da empresa Mamute, que presta serviços à prefeitura.

Combate ao coronavírus

De acordo com Ulisses Queiroz, proprietário de outra empresa prestadora de serviços dentro do cemitério, a Catur, a cabine de sanitização tem toda uma tecnologia para ajudar no combate ao vírus. “Essa cabine foi criada exclusivamente para o combate à Covid-19. Utilizamos nela uma estrutura com automação, sensores e produto à base de quaternário de amônia, eficaz na proteção contra vírus e bactérias e com bom rendimento diário. É uma forma de ajudar na prevenção dos funcionários. Foi instalado primeiro no maior cemitério da cidade e será implantado também nos demais”, assegurou.

