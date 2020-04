Casos confirmados de Covid-19 passam de 5 mil no AM

Recentemente, o Governo do AM, realizou testes rápidos de Covid-19 em profissionais da saúde e policiais militares | Foto: Rell Santos/Secom

Manaus - O Amazonas passou a linha dos 5 mil casos confirmados de Covid-19, agora são 5.254 com o registro de mais 453 pessoas doentes. Os números são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) que divulgou boletim nesta quinta-feira (30).

O novo número de óbitos do dia é de 45, bem maior do que os 29 de quarta-feira (29). No total são 425 vítimas fatais da Covid-19 no AM, sendo 312 de Manaus. Outras 63 mortes estão em investigação.

A boa notícia é que 2.922 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão aguardando a cura em casa. Elas foram encaminhadas para isolamento domiciliar porque não apresentaram sintomas fortes da doença, porém estão sendo monitoradas pela Saúde do Estado. Outras 1.639 pessoas foram recuperadas e estão fora do período de transmissão do vírus.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 268 pacientes internados, sendo 133 em leitos clínicos (51 na rede privada e 82 na rede pública) e 135 em UTI (57 na rede privada e 78 na rede pública).

Outros 954 pacientes, também estão internados mas aguardam a confirmação do diagnóstico para Covid-19. Desses, 748 estão em leitos clínicos (224 na rede privada e 524 na rede pública) e 206 estão em UTI (94 na rede privada e 112 na rede pública).

Interior

Dos 5.224 casos, 3.273 são de Manaus (62,30%) e 1.981 do interior do Amazonas (37,70%). São 49 municípios com casos confirmados. Manacapuru, lidera o ranking de casos com 465 infectados, depois vem Parintins (159); Iranduba (122); Itacoatiara (116); Santo Antônio do Içá (105); Maués (98); Tabatinga (83); Coari (80); Rio Preto da Eva (79); Careiro Castanho (78); Autazes (77); Carauari (67); Presidente Figueiredo (52); São Paulo de Olivença (44); Tefé (41); Anori (32); Tonantins (29); Amaturá e Benjamin Constant com 25 casos cada um; Tapauá (23); Lábrea (20); Boca do Acre, Careiro da Várzea e Maraã com 15 casos cada um; Manaquiri e Urucará tem 12 casos cada; Itapiranga (11); Beruri (10) e Novo Aripuanã (7).

Os municípios de Borba, Fonte Boa, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Silves têm cinco casos cada um. Codajás, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira têm quatro casos cada. Barcelos, Caapiranga, Jutaí, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba têm três casos cada um. Canutama e Humaitá têm dois casos cada. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Anamã, Atalaia do Norte, Juruá, Nhamundá.

Óbitos no interior

Os 25 municípios do interior com mortes confirmadas até o momento são: Manacapuru (28), Parintins (12), Iranduba (10), Itacoatiara (10), Maués (8), Tabatinga (7), Coari (7), Autazes (7), Careiro Castanho (3), Santo Antônio do Içá (2), Rio Preto da Eva (2), Presidente Figueiredo (2), Tefé (2), Manaquiri (2), Carauari (1), São Paulo de Olivença (1), Benjamin Constant (1), Tapauá (1), Urucará (1), Itapiranga (1), Beruri (1), Borba (1), Manicoré (1), Novo Airão (1) e Barcelos (1); totalizando 113 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.

Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br

e www.saude.am.gov.br/painel/corona.