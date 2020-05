Eirunepé confirma primeiro caso de Covid-19

O paciente confirmado com Covid-19 é um homem idoso | Foto: Portal/Prefeitura de Eirunepé

Manaus - A Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Regional Vinicius Conrado e a Vigilância em Saúde (Epidemiológica), órgãos do município Eirunepé (Distante cerca de 1.600 quilômetros de Manaus), informaram em nota a confirmação do primeiro caso de Covid-19 na cidade.

Trata-se de um homem idoso que estava no quadro do boletim epidemiológico do município como suspeito/investigação. Ele vai seguir tratamento em casa por apresentar sintomas brandos, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Outros três casos da doença continuam sob suspeita e investigação, aguardando o período de espera para fazer novamente os testes. Em isolamento domiciliar, estão nove pessoas e quatro casos foram descartados.

ainda, segundo a nota, as equipes de saúde pública de Eirunepé, estão em campo averiguando quais pessoas tiveram contato com o paciente infectado.

