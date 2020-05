Detento testa positivo para Covid-19 na Unidade Prisional de Parintins

O estado de saúde dele é considerado estável | Foto: Secom/Arquivo

Manaus - A Unidade Prisional de Parintins (UPPIN), distante 369 quilômetros de Manaus, registrou, nesta sexta-feira (1º), o primeiro caso de coronavírus em um detento. O estado de saúde é considerado estável.O interno começou a apresentar os sintomas na última quarta-feira (29). Ele foi levado à unidade de saúde por duas vezes e liberado em seguida. No segundo atendimento, o médico solicitou o teste rápido para o novo coronavírus, o qual foi realizado nesta sexta-feira.

A direção da UPPIN isolou o interno infectado com o vírus logo após as primeiras manifestações da doença. Ele dividia a cela com apenas um interno, que não apresentou nenhum sintoma até o momento, mas também foi isolado. Segundo o diretor da UPPIN, Aluízio Cerdeira, a suspeita é que o interno tenha mantido contato com um servidor, afastado ao testar positivo para covid-19 no dia 19 de abril.

Não há nenhum outro caso suspeito dentro do presídio.Por precaução, a direção da UPPIN acertou com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) que seja feito um monitoramento dentro da unidade prisional a partir deste sábado (02).





