Fametro doa equipamentos de proteção a unidades de saúde em Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Em meio a escassez de equipamentos de proteção (EPIs) no Amazonas, com à pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, a Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) realizou na última quinta-feira (30), a doação de equipamentos para a equipe médica do SPA do São Raimundo e do SPA do Galileia, unidades de saúde localizadas, respectivamente, na zona sul e zona norte de Manaus. Entre os materiais doados estão: kits hospitalares, macacão impermeável, protetor facial, luvas, gorros, máscaras comuns e de pano.

A técnica geral de enfermagem do SPA São Raimundo, Antoniana Ferrão, elogiou a iniciativa. "Essas doações são muito importantes para os profissionais de saúde, devido ao que estamos vivendo. Nós, profissionais de saúde que estamos na linha frente dessa luta, precisamos estar protegidos para que possamos dar assistência com qualidade aos pacientes. Em nome de todos os profissionais, agradeço à Fametro pelas doações", afirmou.

A Pró-Reitora da Fametro, Cinara Cardoso, enfatiza que essa é uma forma de retribuição aos SPAs, parceiros da instituição, nos setores de estágio. "Nestas unidades de saúde temos parcerias em diversas áreas da saúde. A Fametro contribui e agradece às equipes médicas que sempre receberam nossos alunos", declarou.

Ao solidarizar-se com a luta enfrentada por toda a sociedade amazonense em combate ao novo coronavírus, a Coordenadora Adjunta do Curso de Medicina, Maria Eugênia, diz que a instituição de ensino não poderia deixar de realizar a contribuição social, nesse momento de crise sanitária. "Os projetos sociais sempre tiveram o nome da Fametro, e neste momento não seria diferente. Precisamos ajudar o próximo, com empatia e solidariedade. Essa doação é uma forma de agradecimento aos profissionais de saúde. Eles sempre receberam nossos alunos nos estágios de braços abertos. Ajudando aos profissionais, estaremos também ajudando a salvar vidas", declarou.

De acordo com a assessoria da Fametro, além da contribuição aos SPAs da capital, a Fametro também irá enviar equipamentos de proteção para as cidades de Parintins, Tefé e Tabatinga, no interior do Amazonas.

* Com informações da assessoria.

