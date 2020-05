Hospital Delphina está com 350 leitos para pacientes com Covid-19

| Foto: Divulgação/Secom

MANAUS (AM) - O Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, unidade de referência no tratamento de pacientes confirmados e suspeitos de Covid-19, localizado na zona norte de Manaus, alcançou, neste sábado (02), a capacidade completa de 350 leitos, entre clínicos e de terapia intensiva. A informação é da assessoria do Governo do Amazonas.

Ainda de acordo com a assessoria, dos 350 leitos, 35 estão prontos para funcionamento e aguardam a chegada, prevista para a madrugada de segunda-feira (04/05), de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas enviados pelo Ministério da Saúde para atuar no atendimento às vítimas do coronavírus em Manaus. A primeira equipe soma 30 profissionais.

No início da noite de sexta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) também enviou para a unidade dez respiradores invasivos, utilizados em leitos de UTI, e um respirador de transporte, que também foram doados ao Amazonas pelo ministério.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o número de leitos do Hospital Delphina Aziz foi ampliado em 167%, já que antes contava com 132 leitos, dos quais 50 eram de UTI.

Com isso, de acordo com o o governo do Amazonas, o hospital conseguirá desafogar parte do fluxo de pacientes que estão sendo atendidos nos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Leia mais: www.emtempo.com.br/coronavírus