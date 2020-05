Casarão de Idéias doa EPIs para entidades sociais e governamentais

Além de entidades sociais, unidades de saúde, também receberam as doações | Foto: Divulgação

Manaus - Ao todo, 28 entidades de Manaus e do interior do Estado receberam as doações de máscaras de escudo facial que auxiliarão na segurança e combate da pandemia da covid-19. A ação é uma parceria do Casarão de Idéias com o Espaço Me Viro (DF), juntos eles realizaram a doação de 500 unidades.

Entre as entidades sociais que receberam os equipamento de proteção individual (EPIs) estão a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids no Amazonas (RNP+ AM), a entidade “Barriga Cheia”, a ONG Transformação Redenção, Abrigo Nascer, Cruz Vermelha, Abrigo São Vicente de Paula, Mãos Amigas, Fundação Allan Kardec, Lar das Marias, entre outras.

Unidades de Saúde

As entidades governamentais que também contaram com o apoio da ação, o Casarão de Ideias realizou a entrega para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, Serviço de Pronto Atendimento do São Raimundo, Teatro Amazonas, Distrito Sanitário Indígena do Alto Solimões, Prefeitura Municipal de Urucará e Exército Brasileiro.

Máscaras

As máscaras foram confeccionadas em acrílico pelo Espaço Me Viro com sede em Brasilia (DF) e protegem o rosto, dependendo do tipo de atendimento, ser utilizadas por cima de outros equipamentos de proteção individual (EPIs) com as máscaras descartáveis ou laváveis.

Segundo o diretor, João Fernandes Neto, a atividade foi de suma importância para o Amazonas, pois o comprometimento com o social está muito ligado a cultura e também nas artes. “O combate ao Coronavírus é responsabilidade de todos. Devemos fortalecer os esforços de prevenção da contaminação com a pandemia. As artes estão sendo muito importante nesse momento, dando apoio com os filmes, músicas, leituras. E nós, ampliamos o apoio com as doações dos EPIs”, explica o diretor.





