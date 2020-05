Dois mil pacientes se recuperam da Covid-19 no Amazonas

No Hospital de Combate à Covid-19, unidade de retaguarda para os casos de Covid-19 da rede estadual de saúde, 30 pacientes tiveram alta desde a inauguração | Foto: Divulgação/SEcom

Manaus - O Amazonas chegou, nesta segunda-feira (04), à marca de dois mil pacientes recuperados da Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). No Hospital de Combate ao Covid-19, instalado na Universidade Nilton Lins, seis pacientes já tiveram alta nesta semana.

De acordo com a FVS, as duas mil pessoas consideradas recuperadas tiveram diagnóstico positivo para o novo Coronavírus e já estão considerados fora do período de transmissão da doença. Eles cumpriram 14 dias preconizados da doença e não apresentam mais sintomas, como febre, tosse e falta de ar.

O número de recuperados inclui tanto pacientes que cumpriram isolamento domiciliar quanto pessoas que necessitaram de assistência hospitalar, sendo internadas na rede pública ou privada, e receberam alta.

Altas na unidade de retaguarda

No Hospital de Combate à Covid-19, unidade de retaguarda para os casos de Covid-19 da rede estadual de saúde, 30 pacientes tiveram alta desde a inauguração. Três altas - de pacientes com idade entre 46 e 56 anos - ocorreram nesta segunda-feira, no mesmo horário da visita do governador Wilson Lima e do ministro da Saúde Nelson Teich ao local.

As autoridades participaram dos aplausos aos pacientes no corredor da unidade, prática de humanização adotada pelos profissionais de saúde para comemorar a melhora dos pacientes.

Cuidados após voltar para casa

As autoridades de saúde alertam que os pacientes recuperados de Covid-19 devem manter os cuidados de higiene ao voltar para casa após alta médica. Práticas como a higienização das mãos e utensílios utilizados e uso da máscara para sair de casa devem continuar. Todos devem manter ainda o isolamento social, mesmo após se recuperar de um quadro confirmado de Covid-19.





