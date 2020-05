Secretária Simone Papaiz alinha atendimento para Covid-19 no Amazonas

Secretaria Simone Papais alinha atendimento para pacientes com Covid-19, com técnico do Ministério da Saúde | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Simone Papaiz, participou, na noite desta segunda-feira (04) de uma reunião, por videoconferência, com o chefe do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde (MS), Alessandro Anjos, que está em Manaus.

De acordo com a assessoria, a reunião teve a finalidade de alinhar a atuação dos profissionais contratados pelo Ministério da Saúde nas unidades que estão atendendo pacientes de Covid-19.

Durante a videoconferência, o representante do Ministério da Saúde pode conhecer com detalhes o planejamento definido pela Susam para a distribuição desses profissionais. A ideia é que 18 profissionais sejam encaminhados às Unidas Básicas de Saúde (UBSs), da prefeitura e os demais aos hospitais estaduais de referência no tratamento da doença e demais hospitais e prontos- socorros.

Chefe do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde Alessandro Anjos (Ministério da Saúde) | Foto: Divulgação

Como será o planejamento?

A secretária Simone Papaiz, explicou o planejamento do Estado para os profissionais. “Pensando em médicos intensivistas, as unidades que hoje precisamos reforçar são o Hospital de Combate à Covid-19, e assim conseguindo ampliar para 40 o número de leitos UTI. Também precisamos ter esses profissionais no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, para a abertura de mais 12 leitos de UTI’’, explicou.

Desafogar os SPAs UPAs

Alinhado ao planejamento traçado pela Susam, Alessandro Anjos, destacou que a secretaria deve priorizar a expansão dos leitos nas unidades de referência e hospitais maiores, desafogando dessa forma os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Segundo ele, a ampliação dos leitos, alinhada ao encaminhamento mais rápidos de pacientes pela Central de Regulação do Amazonas, ás unidades especializadas, vai permitir que as unidades intermediárias recebam pacientes com sintomas moderados, impedindo o agravamento do quadro e reduzindo os óbitos, inclusive domiciliares.

“O objetivo é que um paciente com prioridade alta ou muito alta seja transferido em um espaço de tempo menor, porque quando esse paciente leva mais tempo para sair do SPA, as pessoas passam a não procurar a unidade e aumentam os óbitos domiciliares”.

Mais profissionais para Manaus

A previsão é de que na próxima quarta-feira (06/05), mais 118 profissionais contratados pelo Ministério da Saúde cheguem a Manaus e iniciem o processo de treinamento para que estejam aptos a atuar no tratamento de pacientes de Covid-19.

Na madrugada desta segunda-feira, chegaram à capital amazonense 31 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos, farmacêuticos e fisioterapeutas recrutados pelo Governo Federal, que se juntaram a outros 236 que já residem em Manaus, também contratados pelo ministério.

Os profissionais estão passando por treinamento e devem começar a atuar nos hospitais estaduais de referência no tratamento à Covid-19 e também nas Unidades Básicas de Saúde do município, até o próximo final de semana.

Leia mais: www.emtempo.com.br/coronavirus

www.emtempo.com.br, o maior portal de conteúdo do Amazonas