Campanha arrecada alimentos para motoristas de app em Manaus

Manaus - Com a redução de pessoas nas ruas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), motoristas de transporte de aplicativo de mobilidade urbana estão sendo afetados com a diminuição de ganhos. Alguns tiveram de entregar os veículos alugados e perderam a principal fonte de renda. Pensando nisso, a campanha "Mãos que Alimentam" está arrecadando alimentos para esses trabalhadores.

Conforme João Rodrigues, um dos organizadores da campanha, um ponto de coleta foi montado na Praça de Alimentação no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, e permanecerá em funcionamento no lugar das 8h às 17h arrecadando alimentos de pessoas que queiram ajudar na campanha.

“Sabemos que todos nós trabalhadores desse país fomos afetados com a crise nessa pandemia. Mas quem ainda consegue ganhar o seu sustento e pode contribuir com pelo menos um pouco, pode ajudar uma família que precisa nesse momento. Qualquer ajuda é bem-vinda”, destacou João.

Alex Oliveira, que é motorista de app, argumentou que nesse momento difícil lideranças de grupos se uniram para ajudar os colegas que estão em dificuldades financeiras. Aqueles que não têm como ir deixar os alimentos, pode entrar em contato com os números de telefones dos responsáveis para agendar a coleta que será realizada por motoristas na casa dos doadores.

Quem quiser obter mais informações sobre a campanha, pode entrar em contato por meio dos números: (92) 99335-3102, (92) 992248054 ou (92) 99346-1323 ou pode ir pessoalmente das 8h às 17h na Praça de Alimentação da Cidade Nova, na avenida Atroaris, onde estão sendo coletadas as doações.