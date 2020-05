Prefeitura de Manaus convoca 181 profissionais de enfermagem

Os profissionais vão atuar na rede municipal de saúde no combate ao novo coronavírus | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está convocando 181 candidatos selecionados no cadastro reserva do Processo Seletivo Simplificado (Edital n.º 002/2017), para contratação temporária.

O prazo para apresentação termina às 17h desta quarta-feira (6). Estão sendo chamados 27 enfermeiros e 154 técnicos de enfermagem, para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde/EAS da rede municipal de saúde, no combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19.

“Estamos aproveitando o cadastro reserva de processos que ainda estejam dentro do prazo legal, para que possamos reforçar nossos quadros. O prefeito Arthur Virgílio Neto nos orientou para a adoção de todas as medidas necessárias, dentro da legalidade, para combatermos esse mal, que tantas mortes já causou em nossa cidade”, informou o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi.

Convocados

A lista com os nomes dos convocados pode ser consultada na edição nº 4.830, do Diário Oficial do Município (DOM), por meio do link https://bit.ly/3fpBdBi . Os classificados deverão comparecer até esta quarta-feira (6), na Gerência de Gestão do Trabalho (GTRAB) da Semsa, situada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.695, Adrianópolis (Zona Centro-sul), no horário de 8h às 17h, para os procedimentos pré-admissionais, mediante normas e condições expressas no edital. Os candidatos deverão comparecer com máscaras de proteção e a documentação necessária em envelope.





Com informações da assessoria