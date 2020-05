Moradores denunciam falta de pavimentação no Colônia Antônio Aleixo

Manaus - Moradores do beco 29 de Junho na rua Tapajós, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus procuraram o Em Tempo para denunciar as condições de pavimentação da via pública. Segundo eles, as dificuldades são imensas, desde a coleta de lixo até o acesso de ambulâncias para atendimento médico.

Segundo a dona de casa Ana Cristina Lima, de 56 anos, a situação está muito complicada, pois por conta da buraqueira, o local está se tornando intransitável para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. São pelo menos dez famílias vivendo na região com idosos e crianças .

“Equipes de infraestrutura já vieram aqui por duas vezes mas não terminaram o trabalho. Fica mais feio ainda com buracos abertos. O pior mesmo é quando chove, que alaga e fica liso. As casas são prejudicadas, principalmente as que são mais baixas e ficam em uma área de descida. Aqui está complicado, pois nem carro do lixo entra, temos que subir e deixar o lixo lá na rua de cima ”, explicou a dona de casa.

A mulher informou que há uns 40 dias, o vereador Joelson Silva esteve no local vendo a situação dos moradores, mas até o momento não houve nenhum retorno.

“Precisamos de melhorias e eu só peço que as autoridades olhem por nós. Necessitamos de melhor infraestrutura”, clamou Ana Lima.

O Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), mas até o momento não recebeu retorno sobre o planejamento de revitalização da via pública.

A reportagem também procurou o vereador Joelson Silva, para saber se foi enviado algum ofício à Seminf solicitando apoio, mas até o momento também não obteve retorno.