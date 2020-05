Cemitério de Manaus terá memorial em homenagem às vítimas da pandemia

Até o dia 7 de maio eram 751 mortes registradas como causa da Covid-19 no Amazonas | Foto: Alex Pazuello / Arquivo Semcom

Manaus - O cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã (Zona Oeste) vai ganhar um memorial em homenagem às vítimas do período de pandemia pelo novo coronavírus. “Esse projeto mostrará nossa ternura aos que se foram e o respeito pelos que ficaram com a saudade”, definiu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao anunciar o projeto em vídeo publicado em suas redes sociais.

“Será um monumento simples, mas bonito, que vai refletir a alma de Manaus, no pesar e na capacidade de reconstruir, e que sirva de satisfação para nós mesmos, que governamos, para as próprias famílias e para o mundo que espalhou as imagens, como manda o dever, desse momento delicado e que espalhará também as notícias do nosso memorial”, declarou o prefeito Arthur.

O conceito do Memorial das Vítimas da Pandemia da Covid-19, como é previamente chamado, será uma homenagem à saúde pública, seus agentes e à necessidade de preservação da vida, proporcionando um local de reflexão e pausa, segundo a informações da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que gerencia os cemitérios públicos da cidade.

“Será um espaço solene que remete ao silêncio e à oração em prol dos entes queridos perdidos nessa cruzada civilizatória sem precedentes. A arquitetura terá a nominata gravada em chapa de aço inox de todas as vítimas, organizado pela data de óbito”, informou o secretário da Semulsp, Paulo Farias, acrescentando que o projeto será uma doação do arquiteto Roberto Moita.

O projeto

O projeto propõe a criação de um grande muro facetado, que organiza o limite entre a via de acesso e o campo das sepulturas. Uma grande base para velas vai oferecer espaço para preservar a tradição de velar os entes queridos. A estrutura também contempla paisagismo e bancos para proporcionar conforto e apoio aos visitantes. Segundo a Semulsp, a área total do memorial será de 16 mil metros quadrados e aproximadamente 3,5 mil sepulturas.

“Sinto que é dever nosso. Vamos identificar cada sepultura, separar as causas, deixar tudo muito bonito e confortável para homenagens aos entes queridos. Que sirva de homenagem aos heróis e às vítimas da Covid-19, porque a vida há de continuar com toda maturidade civilizatória que caracteriza os grandes povos, àqueles que aprenderam e que construíram, com o sofrimento muita sabedoria, amor e solidariedade”, finalizou o prefeito Arthur Neto.

Cemitério

Fundado em 1976, o cemitério do Tarumã está localizado na avenida do Turismo, 107, no quilômetro 12, e possui 70 quadras perfazendo área total de aproximadamente 105 hectares. O espaço é o único público em atividade para novos sepultamentos, já que os demais cemitérios estão ocupados em sua totalidade e atendem somente sepultamentos em jazigos familiares.





