Campanha contra abuso e exploração sexual chega à casa Jacamin

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), vai participar da campanha em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio) com o slogan slogan “Isolamento social sim, violência contra a criança e adolescente não!”. A programação tem foco em estratégias de cuidados com as crianças em tempos de pandemia do coronavírus (Covid-19).

Na manhã desta quarta-feira (13), uma palestra seguida da distribuição de folders marcou a abertura da campanha de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizada pela Casa do Migrante Jacamim. , coordenada pela Seas.

A diretora do Jacamim, Soraya Bezerra de Araújo, disse que a proposta é fazer a atividade em dois momentos. “Hoje fizemos a abertura com uma palestra informativa sobre violência sexual; na próxima quarta-feira (20/05), estaremos tendo um novo momento, que será a produção de cartazes com base no que eles (acolhidos) aprenderam sobre o tema”, disse a dirigente, ressaltando a importância de passar essas informações para os usuários, porque eles representam famílias.

Soraya Araújo explicou que os acolhidos receberam um flyer e tiveram a oportunidade de ver em slides as informações sobre os tipos de violência que acontecem com as crianças e os adolescentes, e como acontecem. “Nós montamos um paínel para demonstrar como isso se dá no dia a dia”, frisou, lembrando que a atividade tem como base na Campanha 18 de Maio, que em 2020 está completando 20 anos.

A campanha é firmada com base na luta contra o abuso e exploração da criança e do adolescente. Anualmente várias atividades acontecem no país. “Essa campanha faz parte de um leque de atividades, por isso incluímos no nosso planejamento essa temática, entendendo que é de extrema importância que nossos usuários tenham acesso a essas informações, para compreender o papel de cada um na sociedade e entender que ele pode, sim, evitar que outras crianças e outros adolescentes possam vir sofrer algum tipo de abuso, ou exploração sexual”, mencionou.

Serviço socioassistencial

O Jacamim é um centro de acolhimento na modalidade casa de passagem, que presta um dos serviços socioassistenciais oferecidos pelo Governo do Amazonas para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O local redobrou as atenções para atender esse público no período de pandemia.

“Tudo está sob controle, por conta das informações repassadas pela Seas no que diz respeito a procedimentos de combate ao vírus”, disse a diretora do Jacamim, lembrando que os migrantes, ao chegarem ao local, vão direto para o lavatório, onde lavam as mãos, mudam de roupa e recebem um frasco de álcool em gel para se manterem higienizados.





