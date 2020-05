Cerca de 300 famílias receberam cestas básicas da #ManausSolidária

As entregas são feitas no sistema de porta em porta | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - A campanha #ManausSolidária da Prefeitura de Manaus beneficiou cerca de 300 famílias, com cestas básicas que foram arrecadadas para pessoas em vulnerabilidade social. A ação é coordenada pelo Fundo Manaus Solidária e tem o objetivo de amenizar as dificuldades sociais neste período de pandemia.

O modo de entrega acontece de “porta em porta”, para cada família de baixa renda e com o cadastro devidamente registrado no órgão. “Ter um olhar sensível, um cuidado a mais com essas pessoas em vulnerabilidade, é o nosso compromisso. Estamos recebendo, diariamente, doações para atender aquele povo que mais precisa. Nós temos uma crise econômica, temos um vírus, um inimigo invisível, temos uma luta que não sabemos quando vai terminar e é essencial que continuemos a alimentar aqueles que precisam. Essa é nossa campanha, é o nosso convite”, declarou a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko.

Servidora do Fundo Manaus Solidária e integrante da equipe que realiza as entregas, a advogada Adriana Monteiro informou que há toda uma preocupação em checar quem realmente precisa do auxílio. “Por conta da suspensão do atendimento ao público, também recebemos solicitações por meio das redes sociais. A partir disso, fazemos uma triagem e verificamos, com bastante cuidado, as pessoas que realmente necessitam dessa doação, que é um trabalho intensificado pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko, com o prefeito Arthur Virgílio Neto”, complementou.

Morando há cinco anos em Manaus, o venezuelano Miguel Estrada, 38, conta que atua na área de refrigeração mas, no momento, está sem serviços. Para ele, a cesta básica vai fazer a diferença. “Nesse tempo de pandemia, essa doação é uma ajuda muito grande, porque, como devemos ficar em casa e sou autônomo, ficamos sem dinheiro para comprar o que precisamos”, falou Miguel, que mora com a esposa e os três filhos, também no bairro Tancredo Neves.

As cestas básicas entregues esta semana já são parte das doações feitas pelo grupo Transire e reúnem alimentos não perecíveis, ou seja, que possuem um prazo de validade maior de duração, como feijão, arroz, macarrão e outros. A próxima etapa de entrega dos kits ocorrerá ainda na zona Norte e também nas zonas Centro-Sul e Sul.

Doações

A campanha #ManausSolidária arrecada a doação de bens de primeira necessidade – roupas, calçados, gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e material de limpeza – para pessoas em situação de vulnerabilidade social; produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ainda recursos financeiros para serem aplicados no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte.

As doações físicas podem ser entregues diretamente no drive-thru solidário no estacionamento da sede da Prefeitura de Manaus, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, e as doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil, agência: 3563-7; conta-corrente: 10.483-3 PMM/Doação Covid-19. O CNPJ é 04.365.326/0001-73.

O acompanhamento da movimentação bancária está disponível nos sites

www.manaussolidaria.org

https://covid19.manaus.am.gov.br





