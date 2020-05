Amazonas registra quase 16 mil casos de Covid-19

Foram confirmados, ainda, mais 62 óbitos pela doença, elevando para 1.160 o total de mortes, sendo 49 óbitos nas últimas 24 horas | Foto: Semcom

Manaus - O Amazonas registrou 1.648 novos casos, nesta quarta-feira (13), totalizando 15.816 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Do total geral, 8.630 são de Manaus (54,56%) e 7.186 do interior do Estado (45,44%).

Foram confirmados, ainda, mais 62 óbitos pela doença, elevando para 1.160 o total de mortes, sendo 49 óbitos nas últimas 24 horas. O boletim aponta que 6.260 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento domiciliar. Outras 7.975 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença, sendo 1.535 nas últimas horas.

A diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, esclarece que a FVS está em constante atualização nos seus bancos de dados e que isso se deve ao constante fluxo de informações procedentes dos hospitais e das secretariais municipais. “Na oportunidade, considerando a necessidade de eliminar duplicidades, os epidemiologistas da FVS indicam que, durante os próximos dias, a informação de casos notificados não será atualizada”, disse.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 421 pacientes internados, sendo 256 em leitos clínicos (47 na rede privada e 209 na rede pública) e 165 em UTI (66 na rede privada e 99 na rede pública).

Há ainda outros 881 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 648 estão em leitos clínicos (176 na rede privada e 472 na rede pública) e 233 estão em UTI (66 na rede privada e 167 na rede pública).

Municípios

Além da capital, 57 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (1.100); Tefé (552); Parintins (495); Tabatinga (390); Coari (383); Santo Antônio do Içá (333); Itacoatiara (290); Careiro Castanho (265); Iranduba (265); Rio Preto da Eva (264); Autazes (205); Maués (200); São Paulo de Olivença (200); Presidente Figueiredo (193); São Gabriel da Cachoeira (174); Boca do Acre (149); Amaturá (133); Tapauá (127); Carauari (126); Anori (107); Tonantins (102); Novo Airão (101); Benjamin Constant (76); Urucará (70); Fonte Boa (64); Barcelos (59); Barreirinha (58); Silves (57); Beruri (53); Jutaí (45); Nova Olinda do Norte (45); Manaquiri (44); Borba (42); Maraã (40); Careiro da Várzea (33); Novo Aripuanã (33) cada; Itapiranga (29); Boa Vista do Ramos (27), Anamã (26); Urucurituba (26); Canutama (22); Lábrea (22); Nhamundá (22); Manicoré (20); Apuí (19); Codajás (16); Eirunepé (16) e São Sebastião do Uatumã (16).



O município de Humaitá tem 13 casos. Caapiranga tem 11 casos. Japurá tem 8 casos. Alvarães e Santa Isabel do Rio Negro têm 7 casos cada um. Atalaia do Norte e Itamarati têm 2 casos cada. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Juruá e Pauini.

Óbitos

Os 42 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 403, são: Manacapuru (52); Tabatinga (39); Parintins (36); Coari (35); Itacoatiara (33); Tefé (25); Iranduba (23); Maués (20); Autazes (19); Benjamin Constant (10); São Gabriel da Cachoeira (10); Presidente Figueiredo (9); Novo Airão (8); Santo Antônio do Içá (7); Rio Preto da Eva (7); Tonantins (7); Careiro Castanho (6); Borba (6); Barcelos (5); Fonte Boa (4); Beruri (4); Amaturá (3); Tapauá (3); Silves (3); São Paulo de Olivença (3); Novo Aripuanã (3); Manaquiri (3); Urucará (2); Manicoré (2); Itapiranga (2); Boca do Acre (1); Carauari (1); Anori (1); Barreirinha (1); Nova Olinda do Norte (1); Jutaí (1); Nhamundá (1); Caapiranga (1); Codajás (1) Urucurituba (1); Codajás (1) e Santa Izabel do Rio Negro (1).

Outros 149 óbitos estão em investigação epidemiológica e 85 foram descartados para o novo coronavírus.