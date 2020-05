Motoristas de app vão receber máscaras produzidas por Ongs brasileiras

Manaus - Depois de anunciar que distribuirá mais de meio milhão de máscaras em 19 cidades brasileiras, o aplicativo de mobilidade urbana 99 revela seu investimento em instituições sociais que promovem a manutenção da economia comunitária.

Do volume total de máscaras distribuídas, 40% são produzidas por ONGs e colaboradores como o Instituto Renner, Justa Trama, Instituto REsocial e CAMI. As parcerias representam cerca de 30% do valor investido e podem impactar na renda de milhares de costureiras, microempreendedores e migrantes em pelo menos dez cidades do país.

A empresa pretende expandir o investimento em parcerias com impacto social, que reforçam seu compromisso com a sociedade em um momento tão delicado para todos.

Cidades beneficiadas

Seguindo recomendações de decretos oficiais e para oferecer mais segurança aos motoristas que seguem ativos na plataforma, a 99 já iniciou a distribuição gratuita de máscaras de proteção em diversas cidades, como: São Paulo, Salvador, Brasília, Goiânia, Campinas, Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e Curitiba. A iniciativa chegará a outras cidades do país nessa e na próxima semana.