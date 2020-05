Hospital de campanha em Manaus abre mais 15 leitos em Manaus

Administrada pela Prefeitura de Manaus, a unidade hospitalar passa a contar com 143 vagas de internação, das quais 39 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) | Foto: Ingrid Anne

MANAUS (AM) - O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes começa o segundo mês de funcionamento com a abertura de mais 13 leitos. Administrada pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o grupo Samel e o instituto Transire, a unidade hospitalar passa a contar com 143 vagas de internação, das quais 39 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). São os primeiros leitos a serem abertos no prédio de dois andares do hospital, após o início da segunda etapa de obra.

“Cada passo novo que damos nesse nosso hospital de campanha, é uma esperança a mais para continuarmos salvando vidas desse vírus, que já mostrou que não está para brincadeira. Só tenho a agradecer, mais uma vez e sempre, aos nossos parceiros, a Samel e o Transire, aos profissionais de saúde e de todas as áreas que atuam na unidade, mais ainda aos pacientes, ampla maioria recuperados, tudo em apenas um mês”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Para levar os pacientes à nova área, foi finalizada a passarela que interliga as duas edificações. A rampa para o trânsito dos internados e dos profissionais de saúde segue todas as normas de segurança e conta com guarda-corpo lateral, superfície antiderrapante, bem como fitas adesivas antideslizantes. Uma cobertura foi feita tanto na passarela quanto no ponto de parada das ambulâncias, para proteção segura contra a chuva e o sol.

As obras seguem em ritmo acelerado para que o hospital – montado em uma estrutura de um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) da prefeitura, com mais de 6 mil quadrados, que estava prestes a ser inaugurado no bairro Lago Azul, zona Norte – atinja a capacidade máxima de 279 leitos.

Segundo o coordenador do hospital e diretor do grupo Samel, Ricardo Nicolau, após encerrar o primeiro mês com mais de 200 altas médicas, é recompensador inaugurar novos espaços de internação para atender a população amazonense durante esta batalha contra o novo coronavírus. “Isso mostra o quanto estamos trabalhando de forma intensa para abrir novos leitos o mais rápido possível. As obras de adaptação das salas de aula em novas enfermarias estão aceleradas, mas dependemos, também, da fabricação dos mobiliários hospitalares e da entrega de equipamentos pelos fornecedores”, aponta Ricardo Nicolau.