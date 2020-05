Manaus dá início à vacinação para professores e adultos de 55 a 59 ano

A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2) | Foto: Semsa

MANAUS (AM) - Tem início nesta segunda-feira (18), como parte de mais uma fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, a imunização de professores e adultos na faixa etária de 55 a 59 anos.

A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2).A intenção é atingir os 15 grupos prioritários para vacinação de influenza até o dia 5 de junho.

A vacinação seguirá até o final da campanha, 5/6, com um cronograma estabelecido de acordo com o mês de nascimento do público-alvo.

Veja abaixo as datas:

Segunda-feira: Janeiro, Fevereiro e Março

Terça-feira: Abril e Maio

Quarta-feira: Junho e Julho

Quinta-feira: Agosto e Setembro

Sexta-feira: Outubro, novembro e dezembro

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina estará disponível em 57 Unidades de Saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural.

Professores e adultos de 55 a 59 anos que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março devem procurar um posto de vacinação nas segundas-feiras; pessoas nascidas em abril e maio podem procurar a Unidade de Saúde nas terças-feiras; em junho e julho nas quartas-feiras; agosto e setembro nas quintas-feiras; e outubro, novembro e dezembro nas sextas-feiras, seguindo até a finalização da campanha.

Ao comparecer ao posto de vacina, é necessário apresentar documento de identidade com foto e, no caso de professores, um crachá, contracheque ou outro documento comprovando o exercício profissional.

Idosos a partir de 60 anos

Já os idosos a partir de 60 anos, que fazem parte do grupo de maior risco para complicações pela Covid-19, continuam a receber a vacinação nas residências até o fim da campanha.

A lista com as 57 unidades de Saúde que estão disponibilizando a vacina contra a influenza, com endereço de cada uma, pode ser acessada no site da Semsa : semsa.manaus.am.gov.br

A Semsa também mantém no Parque Municipal do Idoso, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, um posto para vacinação de rotina e para ações da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza.

Quem pode se vacinar?

Além de idosos a partir de 60 anos, professores e adultos de 55 a 59 anos, a campanha de vacinação contra influenza é direcionada para crianças de seis meses a 5 anos; pessoas com deficiência; gestantes; mães no pós-parto até 45 dias (puérperas); trabalhadores da saúde; portadores de crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; forças de segurança e salvamento; caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, que devem apresentar crachá e CNH (C, D e E).

* Com informações da assessoria





Leia mais: www.portalamazonia.com/saude