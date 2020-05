Comunidades de Manaus são beneficiadas com recursos contra a Covid-19

Em Manaus, duas instituições do Coletivo Jovem receberam, cada uma, a quantia de R$ 30 mil, totalizando R$ 60 mil | Foto: Divulgação

Manaus - Ações diretas de combate ao novo coronavírus em Manaus, com conscientização e prevenção de contágio, através de compra e distribuição de produtos de higiene, proteção, limpeza e segurança alimentar, além de aquisição de alimentos, bebidas e cesta básica foram fortalecidas por recursos de um fundo criado pela Coca-Cola Brasil e o Instituto Coca-Cola Brasil para beneficiar comunidades de baixa renda e catadores de resíduos.

Os recursos foram para ONGs e instituições que, nos últimos 20 anos, são parceiras em programas de capacitação de emprego, acesso à água e reciclagem da empresa. Em Manaus, duas instituições do Coletivo Jovem receberam, cada uma, a quantia de R$ 30 mil, totalizando R$ 60 mil. Os bairros Zumbi (Zona Leste) e Japiim, (Zona Sul), onde funcionam unidades do Coletivo Jovem, estão sendo beneficiados.A estimativa é impactar 160 mil pessoas.

“Fizemos primeiro uma escuta com parceiros, organizações sociais e comunidades para entendermos de fato como poderíamos contribuir de forma assertiva. Afinal, eles podem avaliar melhor como mitigar os danos causados pela pandemia. Por isso, optamos por viabilizar recursos financeiros de forma rápida para custos e demandas emergenciais das populações”, afirma Daniela Redondo, diretora executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.

Desigualdade urbana e informalidade colocam a população das comunidades de baixa renda em situação mais delicada diante da pandemia. Com o fundo de apoio e solidariedade, o objetivo é minimizar os impactos da pandemia nas comunidades mais vulneráveis, com flexibilidade para que cada parceiro atenda às necessidades mais críticas das pessoas do local onde atua.

Doações

No Coletivo Jovem do Japiim os recursos estão sendo destinados para a confecção de máscaras. Comerciantes, vendedores ambulantes e pessoas idosas já começaram a receber as primeiras máscaras. Carro de som e colagem de cartazes também fazem parte das ações realizadas pelo coletivo com os recursos do fundo.

Doações de cestas básicas e kits de higiene têm sido o foco do trabalho do Coletivo Jovem no bairro Zumbi. A unidade é administrada pela Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (OELA). Nas duas últimas semanas diversas famílias foram beneficiadas com as doações que devem continuar até o final do mês.

Novas frentes

A Coca-Cola Brasil vem adotando medidas, desde março, para ajudar a combater os efeitos da Covid-19. Nas próximas semanas a companhia fará a doação de 36 mil litros de água para os hospitais estaduais de referência ao combate ao coronavírus. O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novais, administrado pela Prefeitura, também será contemplado com aproximadamente 12 mil litros de água.

Uma doação de 210 toneladas de alimentos também será destinada para comunidades carentes em Manaus e Presidente Figueiredo. A estimativa é que a entrega seja realizada em até 10 dias.

Outras doações

Além das ações via Coletivo Jovem, em março, a Recofarma, fábrica de concentrados da CCBR, doou ao sistema de saúde do Estado 40 mil litros de álcool etílico 70%. Outros 10 mil litros foram destinados para o Estado de Roraima.





Com informações da assessoria