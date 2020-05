Prefeitura de Manaus conclui instalação de pias em espaços públicos

As pias foram instaladas em pontos do Centro Histórico de Manaus, como praças, feiras e imediações de viadutos, em diferentes zonas da cidade | Foto: Nathalie Brasil / Arquivo Semcom

Manaus - Para oferecer condições de higiene às pessoas em situação de rua, no combate à Covid-19., a Prefeitura de Manaus em parceria com a empresa Águas de Manaus, finalizou a instalação de pias em espaços públicos da capital do Amazonas, nesta segunda-feira (18). A iniciativa é da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo.

As pias foram instaladas em pontos do Centro Histórico de Manaus, como praças, feiras e imediações de viadutos, em diferentes zonas da cidade. Além das torneiras, também é disponibilizado sabão líquido para a lavagem das mãos. As instalações tiveram o acompanhamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Pontos

As pias foram instaladas nas praças da Saudade; da Matriz (2); dos Remédios (2); da Polícia; do Congresso; Nossa Senhora de Nazaré; Chile; e no calçadão da Manaus Moderna (2). Uma unidade foi instalada na sede da Águas de Manaus, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul; na rua Ferreira Pena, próximo à sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e na avenida Umberto Calderaro Filho.

A presidente da Comissão de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro, que é arquiteta e urbanista de formação, acompanhou a formulação do projeto, que prevê o acionamento da água com o toque do joelho em um dispositivo localizado na parte inferior da linha do abdômen. A medida é para evitar uma possível contaminação por meio do contato no registro da pia.

“Conversei com o prefeito Arthur Virgílio Neto sobre a ideia, ele acolheu de imediato e fomos em busca de parceiros. A Águas de Manaus aceitou e, a partir disso, começamos a esboçar qual seria o projeto mais adequado e que melhor atenderia à população em situação de rua nesse momento. Essa é mais uma forma de contribuir no enfrentamento ao novo coronavírus”, detalhou.

As pias estão acopladas em uma estrutura de alvenaria, com acionamento da água feito pelo joelho, possuem dispensador de sabão líquido e um cartaz informativo, de fácil entendimento, com o passo a passo da forma correta de higienizar as mãos.

A Guarda Municipal da Casa Militar, da Prefeitura de Manaus, também atua com rondas motorizadas nas áreas do Centro, que receberam as torneiras públicas. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é um dos reforços, em parceria com a empresa concessionária de água, para proteger esse patrimônio público, após registros de furtos.

Outras cidades brasileiras como Belém (PA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES), também adotaram a iniciativa como forma de auxiliar na proteção das pessoas em situação de rua.





Com informações da assessoria