Artesãs do Prosamim produzem máscaras de proteção contra Covid-19

A produção vem sendo realizada diariamente nas casas de cada artesã | Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Manaus - Um grupo de 23 mulheres artesãs moradoras dos residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) iniciou, nesta semana, um projeto de confecção de máscaras para serem entregues às famílias carentes da capital, como medida de proteção contra a Covid-19. O trabalho, que é feito em parceria com a iniciativa privada, é também uma oportunidade de geração de renda para as mulheres, que fazem parte das atividades de qualificação profissional desenvolvidas pelo setor social do programa nos residenciais.

A produção vem sendo realizada diariamente nas casas de cada artesã, e a meta é produzir mais de 2 mil máscaras artesanais, que vão compor um kit com duas máscaras, 1 litro de água sanitária e um informativo com medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19.

A artesã e moradora do residencial do Prosamim Mestre Chico, Maria do Socorro, de 45 anos, afirma que se sente privilegiada no trabalho. “Estou feliz em participar desse projeto por poder ajudar outras pessoas, que irão receber esse material nesse momento que estamos passando”.

A subcoordenadora do setor Social do Prosamim, Viviane Dutra, afirma que a iniciativa do programa surgiu com a necessidade de incentivar e colaborar com as medidas de prevenção à Covid-19 dentro das áreas de risco.

“Estamos passando por um momento muito desafiador em nosso estado e queremos somar esforços nessa batalha. As participantes já se reuniam regularmente em projetos como ‘Do Lixo ao Luxo’, oficinas de culinária, cursos de gestão, entre outras atividades voltadas para a capacitação e geração de renda dos moradores do Prosamim, então elas já têm uma experiência nesse trabalho”.





Com informações da assessoria