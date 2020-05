Corpo de homem é encontrado boiando em lago do Cacau Pirêra

Iranduba - O corpo de um homem foi encontrado boiando, na manhã desta quarta-feira (20), no Lago do Cacau Pereira, bairro Mutirãozinho, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus).

Segundo informações do sargento Liberato, do Pelotão Fluvial de Manaus, o homem é Carlos Lopes de Lima, de 50 anos, e estava em um sítio.

"Segundo informações do irmão da vítima, Carlos estava no sítio em que ele é caseiro, e estava consumindo bebida alcoólica há uns dias. O irmão achava que Carlos teria voltado às margens do rio, quando desapareceu e só foi encontrado na manhã do outro dia", disse o sargento.

Os moradores da localidade, que viram o corpo de Carlos boiando por volta das 9h15, acionaram o Corpo de Bombeiros e o Pelotão Fluvial de Manaus atendeu para fazer a remoção.

Segundo Liberato, não há um horário preciso do desaparecimento da vítima, mas acredita-se que ele estava boiando durante toda a madrugada.

O corpo não estava com marcas de perfurações ou mordidas de animais, apenas muito inchado, e foi removido e encaminhado para o Intuito Médico Legal (IML), em Manaus, para perícia.