Mais de 280 técnicos de enfermagem à frente no Hospital de Campanha

A arte de cuidar. É assim que a técnica em enfermagem Amália de Freitas Coelho define a profissão, homenageada anualmente no dia 20/5, data em que se comemora o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. No Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, na zona Norte, 281 técnicos de enfermagem somam esforços na batalha contra o novo coronavírus, causador da Covid-19.



Em vídeo postado nas suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, o prefeito Arthur Virgílio Neto destacou a importância desses profissionais e agradeceu o empenho em cuidar dos pacientes no hospital de campanha, administrado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o grupo Samel e o instituto Transire.

“São os técnicos e auxiliares de enfermagem que recebem os infectados, realizam o acolhimento dos que sofrem e acompanham, diariamente, suas condições físicas, emocionais e psicológicas. São eles que estão ao lado daqueles que não resistem à doença e também estão expostos ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, realizando suas funções de forma abnegada, por ter um senso humanitário elevado, traço inerente a essa profissão tão valiosa. Minha gratidão e reconhecimento a esses profissionais tão importantes para nossa atenção à saúde básica e que, hoje, têm papel fundamental na luta contra a Covid-19”, destacou.

Enfermeira Amália

Atuando na área desde 1999, Amália deixa claro seu amor pela profissão, mesmo em um período tão desafiador. Em meio à pandemia da Covid-19, ela já viu muitos colegas de profissão terem suas vidas ceifadas, além de uma irmã. Ao mesmo tempo, recebeu notícias animadoras, como o fato da mãe, de 100 anos, que reside em Tefé – a 575 quilômetros de Manaus -, ter sobrevivido à doença. "É por isso que é tão emocionante para nós toda vez que presenciamos um paciente receber alta, sair pelo corredor da vitória", pontua.

Até esta quarta, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, já concedeu altas médicas a mais de 260 pacientes, graças ao empenho de profissionais de diversas áreas. A principal função dos técnicos de enfermagem é auxiliar os outros profissionais do ramo de saúde, como médicos e enfermeiros, nas atividades que envolvem o cuidado com os pacientes. "Nossa profissão é uma arte, a arte de cuidar do ser humano, da vida. É amor", assevera.

Agda Raimunda

Quem também reconhece o mérito da profissão é a técnica de enfermagem Agda Raimunda de Oliveira, que iniciou na área há 29 anos. Para ela, é um trabalho baseado em carinho, amor e respeito pelos pacientes. Agda detalha que estava há sete anos parada. Por conta da pandemia da Covid-19, foi chamada para compor a linha de frente de uma batalha global. "Fiquei grata pela oportunidade de fazer aquilo que amo neste momento tão necessário. Nosso objetivo é dar o melhor para o paciente, buscar o que ele mais precisa, oferecer um bom tratamento", ressalta.

O Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem



O Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem foi instituído a partir da resolução nº 294/2004, e definido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Coordenador do hospital de campanha e diretor do grupo Samel, Ricardo Nicolau destaca que a melhor forma de reconhecer a importância do trabalho desses profissionais, bem como de toda a equipe atuante na unidade hospitalar, é garantir uma jornada diária justa, sem exaustão, e todos os equipamentos de proteção necessários.

"Cada um dos 281 técnicos de enfermagem do hospital de campanha municipal merece não apenas aplausos neste dia especial, mas também o devido reconhecimento. São eles que ajudam a assegurar os cuidados ininterruptos aos nossos pacientes, formando a linha de frente de combate à Covid-19 junto aos enfermeiros e médicos, numa dedicação incansável para salvar vidas. Estar nessa linha de frente exige bem mais que competência e coragem; exige amor ao próximo. Enquanto persistir essa pandemia, assegurar as melhores condições de trabalho para todos os nossos profissionais continuará sendo prioridade", afirma Nicolau.

