Trânsito da Max Teixeira será alterado para avanço de obras

A Seminf explicou que a primeira etapa da obra já foi concluída, com o levantamento topográfico e confecção de projetos | Foto: Nathalie Brasil / Semcom





Manaus - Na próxima segunda-feira (25), a Prefeitura de Manaus dará início a uma nova frente com a construção da estação de transferência da avenida Max Teixeira. Com os serviços, será fechado o retorno de veículos no canteiro central da via, no trecho de acesso ao bairro Parque das Nações, zona Norte. As obras são do pacote de mobilidade lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto para promover melhorias ao sistema de transporte coletivo e ao trânsito da capital.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a primeira etapa da obra já foi concluída, com o levantamento topográfico e confecção de projetos. Agora, serão iniciados os serviços para transformar uma antiga parada de ônibus do canteiro central e uma nova e moderna estação, nos moldes da que está sendo finalizada no complexo viário Ministro Roberto Campos.

“Na verdade, serão duas plataformas integradas, uma para cada sentido da via. Todas as estações serão entregues com passarelas equipadas com elevadores, piso tátil, rampas de acessibilidade, bancos metálicos e banheiros", explicou o subsecretário de Obras Públicas da Seminf, Madson Rodrigues.

Outras estações

Complexo viário da Constantino Nery | Foto:

Além da estação da Max Teixeira, serão construídas outras duas estações: a estação Arena e Santos Dumont, que estarão situadas no perímetro do corredor Sul/Norte, entre os terminais de integração 1 (Constantino Nery) e 3 (Cidade Nova), respectivamente. Nessas estações, os passageiros que vêm nos coletivos procedentes dos bairros irão desembarcar e seguirão a viagem utilizando ônibus articulados ou biarticulados.

“Nos próximos dias, daremos início à intervenção na Constantino Nery, bem em frente à Arena Amadeu Teixeira, aumentando o número de vagas no canteiro lateral próximo de uma concessionária, garantindo acesso por elevador para passarela, seguindo no mesmo padrão de uma estação para cada sentido da avenida”, concluiu Madson Rodrigues.

Como fica o trânsito

O condutor que vier da rua Padre Monteiro Noronha (Parque das Nações) em direção ao Centro, terá que virar à direita na Max Teixeira e fazer o retorno na avenida Noel Nutels, no trecho da avenida Atroaris, e seguir em direção ao Centro.

Quem segue pela Max Teixeira, no sentido bairro/Centro e quer acessar o Parque das Nações, deve seguir mais adiante e fazer o retorno na mesma avenida, em frente Rondobras.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão atuando no perímetro da intervenção para orientar os condutores. As mudanças não alteram a rota das linhas do transporte coletivo que passam pelo local.