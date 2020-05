Ação de recuperação de respiradores automáticos é instalada é Manaus

A Companhia Energética Manauara (CEM) realizou recentemente a doação de testes rápidos de diagnóstico do Covid-19 para o abrigo Casa de Idosos São Vicente de Paulo | Foto: Divulgação

Manaus - Os respiradores automáticos, equipamentos indispensáveis para salvar vidas de doentes de Covid-19, podem ser recuperados e voltar a funcionar, graças a uma linha de montagem instalada no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas). A iniciativa conta com o apoio da Companhia Energética Manauara (CEM), além de outras empresas como a BMW, 3M, Gera e Iontech. A iniciativa é um reforço importante no combate ao novo coronavírus já que Manaus é uma das cidades brasileiras mais afetadas pelo novo coronavírus.

A Companhia Energética Manauara doou recursos para a instalação da infraestrutura e aquisição de equipamentos de segurança necessários ao funcionamento da linha de manutenção. “A CEM entende que há uma responsabilidade do setor produtivo e que nós não podemos ser omissos num momento tão delicado como esse”, afirma o seu diretor-presidente, Alexandre Silva.

Segundo o engenheiro eletricista do Senai local, Marcelo Aguiar, estão prontos para entrar em manutenção quatro equipamentos, trazidos do Acre pelo Ministério da Saúde. Coordenador do projeto, Aguiar observa que o apoio da CEM tem sido decisivo para o trabalho. “Graças à doação da companhia, foi feita a aquisição de equipamentos, materiais de segurança e consumo”, conta. Trabalham na iniciativa dez profissionais das áreas de calibração, eletrônica, instrumentação, mecânica e logística, alocados pela 3M, Iontech e o próprio Senai.

Doação de testes

A Companhia Energética Manauara (CEM) realizou recentemente a doação de testes rápidos de diagnóstico do Covid-19 para o abrigo Casa de Idosos São Vicente de Paulo, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Com a morte de dois idosos com suspeita da doença, a CEM adquiriu um conjunto de 24 testes rápidos IGG/IGM, para que moradores do abrigo pudessem ser avaliados e tratados adequadamente, o que já está ocorrendo sob acompanhamento médico. “Ainda bem que encontramos ações solidárias como essa da CEM”, conta o presidente da casa, João Romão Rodrigues Neto.

Segundo o diretor técnico da Companhia Energética Manauara, Bruno Menezes, em paralelo, pelo segundo mês seguido, a CEM doou cestas básicas e mantimentos para limpeza e higiene pessoal, além de máscaras, para 11 famílias que residem próximo à usina. Essa pequena comunidade já é alvo de um trabalho de educação ambiental feito pela empresa, por meio de ações de sensibilização e orientação. A usina tem uma grande área de preservação ambiental, na qual tem sido feito o plantio de mudas destinadas ao reflorestamento.





Com informações da assessoria