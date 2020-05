Pacientes indígenas de Manaus recebem alta de hospital de campanha

Para garantir a segurança no retorno à comunidade, os cinco indígenas recuperados foram transportados pelas ambulâncias do grupo Samel | Foto: Nathalie Brasil / Semcom e Ingrid Anne e Cleuton Silva / HCM

Manaus - O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes (Zona Norte), concedeu nesta segunda-feira (25), altas médicas a cinco indígenas, entre 31 e 52 anos, após iniciar os tratamentos contra a Covid-19 aos membros da comunidade Parque das Tribos (bairro Tarumã, zona Oeste). Ao todo, 22 pacientes voltaram.



A unidade hospitalar, administrada pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o grupo Samel e instituto Transire, atende 18 residentes da comunidade Parque das Tribos, das etnias munduruku, baniwa e witoto. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, já garantiu que o hospital vai prestar o atendimento necessário aos indígenas que contraíram o vírus.

“Não vamos deixar que eles sejam assolados por essa terrível doença. Além do nosso dever para com esses cidadãos, cuidar de suas saúdes representa preservar parte da nossa própria história, afinal é uma herança cultural de dez mil anos e que não pode desaparecer por descaso de quem quer que seja. Por isso, meus agradecimentos a eles, por confiarem no nosso hospital, e aos meus parceiros da Samel e Transire, por anos ajudar a vencer a Covid-19”, ressaltou Arthur.

Segurança

Para garantir a segurança no retorno à comunidade, os cinco indígenas recuperados foram transportados pelas ambulâncias do grupo Samel, acompanhados do coordenador do hospital de campanha e diretor do grupo, Ricardo Nicolau. A rede de hospitais também concedeu alta médica a outros dois pacientes indígenas, que foram encaminhados para uma unidade privada por precisarem passar por procedimentos cirúrgicos, derivados de outras comorbidades.

Segundo Ricardo Nicolau, o tratamento precoce é fundamental para salvar vidas durante esta batalha. “A maior alegria para quem trabalha na área da saúde é o momento em que o paciente recebe alta domiciliar. Aqui, no Parque das Tribos, tivemos a oportunidade de trazer de volta para suas casas sete indígenas, recuperados, depois de receberem assistência médica dessa parceria público-privada. Isso é motivo de muita alegria para todos nós, não só por eles serem indígenas, a nossa raiz, mas por serem mais pessoas que venceram a Covid-19”, declarou.

Gratidão

O cacique Miquéias Moreira Kokama que perdeu o pai para a Covid-19 - cacique Messias -, agradeceu ao fato de que outros membros da comunidade puderam ter a oportunidade que seu pai não teve. “O Parque das Tribos está muito honrado. A gratidão é infinita. Nossos parentes indígenas estavam com muito medo, mas, hoje, estão vendo nossos irmãos voltando para casa com saúde. Creio que, agora, vão ter mais coragem de buscar tratamento de saúde junto com a Prefeitura de Manaus e a Samel. Já perdemos nosso cacique e não podemos mais perder ninguém”, pontuou.

Mais velha do quinteto, Brazileia Martiniano Barrozo, de 52 anos, agradeceu aos protocolos de atendimento e toda a equipe que a acolheu. Um dos métodos aplicados no hospital de campanha para reduzir o tempo de internação e conceder maior conforto aos pacientes é a "cápsula Vanessa", desenvolvida por médicos e fisioterapeutas do grupo Samel, em conjunto com profissionais do instituto Transire. A tecnologia permite a ventilação não invasiva de pacientes, evitando a entubação orotraqueal precoce. “Creio que foi Deus quem me mandou a este hospital. Torço para que ele abençoe grandemente a todos os profissionais que trabalham aqui”, afirmou Brazileia.

A recuperação deve servir como exemplo para os outros indígenas, de acordo com Ivan dos Santos Castro, de 45 anos, um dos responsáveis por cuidar da comunidade Parque das Tribos. “Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e depois à Samel, por essa parceria com nosso prefeito Arthur. Estou levando uma mensagem para os que continuam doentes. Eles têm muito medo de vir ao hospital e morrer, mas agora estamos levando o exemplo para que venham se cuidar. Eu faço parte da liderança e vou de casa em casa tentar convencê-los a vir se tratar”, comemorou.





Com informações da assessoria