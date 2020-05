Justiça do Trabalho determina paralisação de empresa de gás no AM

Por conta do alto índice de contaminação dos seus trabalhadores, a empresa de gás teve suas atividades suspensas pela justiça. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Por conta do alto índice de contaminação dos seus trabalhadores, a empresa de gás Eneva S/A teve suas atividades suspensas pela justiça, nesta terça-feira (26/5), após pedido de tutela antecipada ajuizada em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho.

De acordo com a assessoria, a Justiça determinou a paralisação de toda a atividade da planta industrial da Eneva pelo período de 14 dias, podendo ser prorrogado, se necessário, sob pena de multa diária de R$100 mil reais, em caso de descumprimento, valor a ser revertido em favor de instituições a serem indicadas pelos requerentes que atuem no combate à COVID-19.

Enquanto durar a suspensão/interdição das atividades, a empresa terá de manter o pagamento dos salários dos empregados diretos e indiretos (terceirizados) vinculados ao Campo do Azulão, sob pena de multa diária de R$100 mil reais, em caso de descumprimento.

A empresa deverá ainda fazer higienização e descontaminação (sanitização com objetivo de bloquear a proliferação do vírus) de toda a unidade do Campo do Azulão durante a suspensão das atividades, inclusive sistemas de refrigeração de ar, veículos próprios e de terceiros utilizados, espaços internos e externos da unidade, devendo ser comprovado até o final do prazo de suspensão, sob pena de multa diária de R$ 10 mil reais.

Trabalhadores testados

A empresa deverá também providenciar a realização de uma nova testagem para COVID-19 de todos os trabalhadores, prestando todas as informações aos gestores de saúde locais (dos municípios de Silves e Itapiranga), bem como ao Juízo do Trabalho de Itacoatiara, sob pena de multa de R$10.000,00 em caso de descumprimento da obrigação.

A decisão lista outras medidas que visam atender aos trabalhadores e suas famílias durante a suspensão, incluindo apoio ao atendimento dos que vierem a aparecer com os sintomas da Covid-19.

Contágio em massa

A referida ação foi concedida pela 1ª Vara do Trabalho de Itacoatiara após o MPT, MPAM e DPE terem constatado que a empresa estava com seus trabalhadores com índices altos de contaminação.

Após testagem foi contantado o seguinte resultado, conforme descrição nos autos: "Em Itapiranga: 195 colaboradores submetidos aos testes rápidos, 106 atestaram positivos (54 positivos ativos e 52 positivos em observação e verificação de imunidade) e 89 casos negativos; e em Silves: dos 147 colaboradores testados, foram detectados 98 casos positivos e 49 negativos".

Eneva informa que colabora com os municípios

Cestas básicas distribuídas pela Eneva | Foto: Divulgação

Em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, a Eneva informou por meio de nota, que a empresa de exploração e produção de gás natural e geração de energia, também se preocupa com as comunidades situadas no entorno dos locais onde atua, no entanto não se pronunciou sobre a determinação judicial.

De acordo com a assessoria, em conjunto com as prefeituras de Silves e Itapiranga, próximas ao Campo de Azulão, no Amazonas a Eneva já contribuiu com a doação de 1 mil cestas de alimentos, 600 kits de higiene e 250 kits de testes para o Covid-19 que foram distribuídos para as duas cidades, além de itens essenciais para o trabalho da área de saúde, como 700 máscaras, 700 kits de limpeza hospitalar, 200 toucas, 200 lancetas, entre outros artigos.

Ainda segundo a assessoria, a Eneva também acabou de entregar medicamentos para os hospitais dos dois municípios. Cada um recebeu cerca de 2 mil comprimidos, como antibióticos, analgésicos e outros que estão sendo usados para o tratamento dos pacientes.

Apoio local

Além das contribuições com doações, em Silves e Itapiranga está em fase de implementação o projeto Costurando para o Bem, que vai apoiar costureiras e artesãs locais para a produção de máscaras e jalecos. “Seguimos apoiando os nossos colaboradores e as comunidades que estão próximas as nossas operações. A Eneva não pode deixar de ser solidária e responsável neste momento de urgência. Estamos redobrando nossos cuidados e atenção para manter as operações essenciais, sem descuidarmos do bem-estar das pessoas”, explica o presidente da Eneva, Pedro Zinner.

Sobre Azulão

Localizado no município de Silves, Azulão será o primeiro campo a produzir gás natural na Bacia do Amazonas a partir de 2021. O gás passará pelo processo de tratamento, liquefação, armazenamento e será transportado por carretas criogênicas até a usina termelétrica Jaguatirica II, em Boa Vista (RR), que vai gerar energia para abastecer o Estado de Roraima.