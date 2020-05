‘Merenda em Casa’ será distribuída em municípios da calha do Madeira

Os itens de alimentação escolar começam a desembarcar na próxima semana. | Foto: Eduardo Cavalcante

Manaus - Cerca de 18,6 mil alunos de quatro cidades do interior do Amazonas deverão ser atendidos pelo programa “Merenda em Casa” do Governo do Estado. Os itens de alimentação escolar começam a desembarcar na próxima semana.

Serão beneficiados os seguintes municípios: Borba (4,6 mil cestas), Novo Aripuanã (3 mil), Manicoré (5,4 mil) e Humaitá (5,1 mil). No total, estudantes de 40 unidades de ensino da rede estadual serão atendidos pelo “Merenda em Casa”.

“Estamos trabalhando a todo vapor para distribuir esses kits aos nossos alunos do interior. Além dos municípios da calha do rio Madeira, também enviaremos balsas que farão as entregas às cidades do Baixo Amazonas, em breve”, afirmou a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo.

Diferente de Manaus, onde o programa contou com um serviço de delivery, no interior, os kits serão retirados na escola onde o aluno está matriculado, mediante agendamento pré-estabelecido pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Será necessário o uso de máscaras de pano e álcool em gel, além de se respeitar a distância mínima entre as pessoas nas filas que podem se formar.





Com informações da assessoria