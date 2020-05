Famílias do Careiro Castanho são beneficiadas com cestas de alimentos

os itens são comprados diretos dos produtores rurais da cidade, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) municipal. | Foto: Divulgação

Manaus - Cerca de 600 famílias em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas com a distribuição das 13,5 toneladas de alimentos, realizada pela prefeitura de Careiro Castanho, por meio das secretarias de Assistência Social e de Produção Rural, para amenizar os prejuízos causados pela pandemia de Covid-19.

Além de cestas de alimentos, também foram entregues nas casas das famílias, 460 litros de açaí. De acordo com o prefeito do Careiro Castanho, Nathan Macena, os itens são comprados diretos dos produtores rurais da cidade, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) municipal.

“Uma ação de distribuição como esta parece simples, mas beneficia tanto quem recebe os mantimentos, quanto os produtores rurais que tem a garantia de compra de sua produção, mesmo em tempos de crise como este. Estamos ajudando quem mais precisa de apoio neste momento em que a economia está em regressão, os autônomos, pais e mães de família que dependem do comércio para sobreviver e levar alimento aos seus filhos em casa”, disse Nathan.

O gestor fez questão de lembrar de que já realizou diversas outras distribuições como kits de alimentos para os alunos da rede pública e tem intensificado as ações de saúde para amenizar os prejuízos causados pela pandemia em careiro Castanho, que chegou a isolar as entradas da cidade para evitar a proliferação da doença.





