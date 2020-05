Prefeitura de Manaus libera 2ª parcela do auxílio emergencial de R$300

O benefício visa minimizar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus, na renda da população mais vulnerável. | Foto: Marinho Ramos / Arquivo Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou que o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, destinado a catadores e microempreendedores do projeto “Viva Centro Galeria Populares” será liberado nesta sexta-feira (29). O benefício visa minimizar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus, na renda da população mais vulnerável.

“Liberamos a primeira parcela no final de abril e, agora, mais de mil trabalhadores daqueles nossos serviços que estão parados neste momento de isolamento social, entre os empreendedores das galerias populares e shopping Phelippe Daou, receberão essa ajuda para atender as suas necessidades básicas. Não queremos deixar ninguém desamparado neste momento tão difícil de combate ao novo coronavírus”, assegurou o prefeito.

A segunda parcela beneficiará 1.114 pessoas físicas, por meio do aplicativo “Carteira Digital BB”, do Banco do Brasil. Deste total, 124 beneficiários que tiveram pendências documentais durante o recebimento da primeira parcela, liberada no último dia 29 de abril, receberão o valor de R$ 600, referente a primeira e segunda parcela do auxílio emergencial.

Os beneficiários são comerciantes ligados à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e catadores apoiados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

A lojista do shopping Phelippe Daou, Hellen Santana, que trabalha com a venda de confecções, destacou a chegada do benefício em tempos de pandemia. “A prefeitura se atentou à necessidade neste momento que passamos. Esse dinheiro é bem-vindo e ajuda nas necessidades básicas de alimentação, porque sobrevivemos do comércio, que neste momento se encontra de portas fechadas”, disse a comerciante.

O auxílio também foi bem recebido pela categoria de catadores. "Esse benefício veio em boa hora. No meio dessa crise toda que se instaurou, ter uma ajuda para diminuir nosso prejuízo foi providencial. Só tenho a agradecer à Prefeitura de Manaus e esperar que a cidade volte ao normal, para que a gente possa voltar a trabalhar e fazer o que a gente gosta: coletar e reciclar", diz Raul Lima, presidente da Arpa (Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental).

Aplicativo

O aplicativo está disponível nas versões Android e IOS e foi escolhido por meio de tratativas da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A Prefeitura de Manaus foi a segunda instituição no Brasil a utilizar a plataforma, criada para pagar benefícios sociais e, caso prefira, o beneficiário poderá sacar seu benefício no caixa eletrônico.

Para mais informações, o beneficiário deve acessar o site www.carteirabb.com.br ou tirar dúvidas pelos telefones: 98842-4499 (permissionários das galerias populares) e 98842-1202 (catadores).





Com informações da assessoria