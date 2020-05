‘Estou indo passear’, diz jovem à mãe antes de desaparecer em Manaus

Manaus - Nesta sexta-feira (29) completa uma semana que Viviane Cavalcante Lemos, de 21 anos, desapareceu após sair da casa onde morava com a família, na avenida Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações passadas pela mãe, Gligiane Pereira Cavalcante, de 44 anos, ela e Viviane estavam em Manaus em busca de atendimento médico, pois a filha teve o diagnóstico de um mioma e a neta, de 2 anos, está com atraso no desenvolvimento no andar e fala.

“Nós somos de Nova Olinda do Norte e viemos para Manaus em janeiro, apenas para tratar do nosso problema de saúde. Já íamos voltar para nossa cidade, quando aconteceu a pandemia e minha filha desapareceu”, disse a funcionária de serviços gerais, da prefeitura de Nova Olinda do Norte.

Viviane desapareceu na sexta-feira (22), por volta das 19h, quando informou a mãe que sairia para passear no bairro e, após isso, não foi mais vista.

A jovem estava com a mãe e filha em casa de parentes até que pudesse voltar para a terra natal. Seus familiares fazem buscas e estão distribuindo cartazes próximo à residência em que estão hospedados.

Gligiane faz um apelo para quem souber algo sobre a filha e que entrem em contato pelo número: (92) 99169-8492.