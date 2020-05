VÍDEO: amigos homenageiam empresário morto em acidente na AM-010

Manaus - Dezenas de pessoas, muitas delas amantes de motos, se reuniram, no final da tarde deste domingo (31), em frente à loja Moto Mania, situada na avenida Francisco Queiroz, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, para prestar as últimas homenagens ao empresário Carlos Fábio Oliveira de Lima, de 42 anos, que morreu na manhã deste domingo em um acidente de trânsito na Rodovia Estadual AM-010, na Zona Rural de Manaus.

Na ocasião, os motoqueiros aceleraram os veículos, para que o ronco dos motores, pudesse ser ouvido em alto e bom som. Além disso, os presentes fizeram uma corrente humana para orar em homenagem ao empresário.

| Autor:

| Autor:

A morte

O empresário de 42 anos, morreu, neste domingo , em um acidente de trânsito na rodovia estadual AM-010, na entrada do Ramal do Areal no km41, Zona Rural de Manaus.

Conforme uma fonte policial de Rio Preto da Eva (município distante 57 km de Manaus), a vítima estava pilotando uma motocicleta por volta das 07h40 da manhã, quando colidiu em um veículo, que dobrava para entrar no ramal citado

Amigos de Fábio acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O empresário ainda chegou a ser encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos.