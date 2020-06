Forte chuva faz asfalto ceder no viaduto 28 de março, dizem motoristas

O viaduto, inaugurado em 2014, foi orçado em R$ 24 milhões | Foto: Arlesson Sicsú

Motoristas denunciam, por meio de um vídeo, acidentes no Complexo Viário 28 de Março, que dá acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e à Zona Norte de Manaus, por conta da forte chuva. Segundo a denúncia enviada à reportagem nesta segunda-feira (1º), o asfalto cedeu e deixou buracos, que acabam furando os pneus dos carros.

O Complexo Viário é composto por quatro alças de acesso interligadas a uma passagem de nível, para entrada e saída do Aeroporto e, ainda, retornar para a Avenida Torquato Tapajós. Segundo o relato, há um "buraco enorme" na via, responsável por furar os pneus de dois carros.

#ATENÇÃO Asfalto cedeu no viaduto 28 de Março (acesso ao aeroporto)! Atenção no local condutores pic.twitter.com/VsK8ytkBbk — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) June 1, 2020

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que a equipe de apoio já está no local referente ao acidente. Os agentes de trânsito isolaram o local, onde o asfalto cedeu, e aguardam para a manutenção da via.

Obras de manutenção no Complexo Viário 28 de março | Foto: Divulgação/ Immu

A obra, que foi inaugurada em 2014 com o objetivo de desafogar o trânsito na capital, custou R$ 24 milhões e foi executada em 10 meses. O nome do complexo viário faz referência ao acidente fatal entre um caminhão e um micro-ônibus, com 16 pessoas.