Seap retorna atendimento ao público no dia 8 de junho

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) anunciou, nesta segunda-feira (01º), que no próximo dia 8 vai retornar os atendimentos ao público externo em seis departamentos do órgão: Casa do Albergado, Unidade Prisional do Regime Semiaberto, Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), Central de Operações e Controle (COC), Ouvidoria do Sistema Penitenciário e a Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ciapa).

As atividades presenciais haviam sido suspensas, no mês de março, como medida de prevenção e controle contra o novo coronavírus.

Visitas

Com previsão de retorno no 4˚Ciclo, conforme o decreto governamental, a Portaria prorroga até 30 de junho a suspensão das visitas e parlatórios em todas as unidades prisionais, bem como a realização de escoltas para audiências. O retorno acontecerá mediante planejamento e articulação das demandas, podendo haver alteração nesse prazo. As medidas anunciadas visam proteger e resguardar a saúde dos servidores, internos, familiares e visitantes do sistema penitenciário.