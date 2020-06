FMM lança campanha para ajudar alunos em vulnerabilidade econômica

No total, 675 jovens passam por dificuldades | Foto: Divulgação

Manaus - A Fundação Matias Machline (FMM) está lançando a ‘Campanha de Doação Emergencial de Educação FMM’, para arrecadar doações destinadas a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Em meio à crise sanitária e econômica causada pela pandemia de Coronavírus, centenas de alunos da FMM passam por necessidades extremas de alimentação e dificuldades para acesso às aulas virtuais.

Antes da pandemia, os alunos estudavam na Fundação em tempo integral, com acesso a computadores, internet, apoio pedagógico, atendimento médico, psicológico e odontológico, e tinham acesso a três refeições por dia, de forma gratuita. Com a suspensão de aulas presenciais, a FMM implantou as aulas virtuais em tempo real, mas muitos alunos têm enfrentado dificuldades para seguir o aprendizado nesta modalidade. A Fundação continua prestando apoio, fazendo empréstimo de equipamentos e doações de cestas, mas precisa de reforço no momento.

Levantamento

A FMM realizou um levantamento completo das reais necessidades dos alunos e constatou que 675 jovens passam por dificuldades. Entre os problemas enfrentados, 206 precisam de cestas básicas mensais (com pai e mãe desempregados, fazem menos de duas refeições por dia; outros vivem com menos de 1 salário mínimo e possuem mais de 4 pessoas na família); 150 precisa de ajuda com planos de internet (usam dados móveis ou WiFi de terceiros); 319 não têm notebook próprio (usam equipamento compartilhado ou assistem às aulas pelo celular).

Doações

Para auxiliar os alunos que enfrentam dificuldades, a Fundação está recebendo doações de ex-alunos, professores, amigos e sociedade em geral. A contribuição pode ser uma doação de qualquer valor, através de transferência ou depósito bancário na seguinte conta:

Fundação Matias Machline

CNPJ: 15.769.292/0001-07

Banco: Bradesco

Conta Corrente: 0201689-3

Agência: 2164

Ou através de doações de cestas básicas, computadores, tablets, notebooks, ou pagamento de contas de energia, água ou internet de um dos alunos. Para agendamento de entregas de doações ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Central de Doação:

Bruna Gabrielle

[email protected]

(92) 982201213 / 2129-2988 / 2129-2974

Sobre a FMM

A Fundação Matias Machline é um projeto social que, há 34 anos, oferece Ensino Médio Técnico gratuito em Mecatrônica, Eletrônica e Informática, a adolescentes oriundos de famílias de baixa renda no Amazonas. Atualmente, o projeto atende 1001 jovens, com acesso a refeições diárias, material didático, atendimento médico, odontológico e psicopedagógico de maneira totalmente gratuita.

*Com informações da assessoria