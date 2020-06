Famílias de Manacapuru recebem kit de merenda em casa

| Foto: Divulgação

MANACAPURU (AM) - Durante esta segunda-feira (1º/06), aproximadamente 1,5 mil kits do programa foram distribuídos em 14 escolas de Manacapuru, município situado a 68 quilômetros de Manaus, Amazonas. Até a sexta-feira (05) outras 4 mil cestas de alimentação escolar deverão ser distribuídas a estudantes da rede estadual do município, finalizando, assim, a primeira etapa de entregas em Manacapuru.

A iniciativa é do governo do Estado, como forma de contribuir com a alimentação dos estudantes, em tempos de pandemia.

“Estes kits vieram na hora certa”. É assim que se expressa Souzimar Brito, pai de duas crianças da Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário, comunidade ribeirinha do município de Manacapuru.



O governo tem o objetivo de levar alimentação à casa de 400 mil estudantes em todo o Amazonas. Agricultor, Souzimar conta que a pandemia causada prejudicou o trabalho. “Por conta do isolamento social, tivemos o nosso o trabalho autônomo prejudicado. Com isso, receber este benefício é uma iniciativa muito boa”, explicou o pai.

“Neste primeiro momento, a distribuição deve alcançar 5.401 estudantes de 14 escolas da rede estadual, até a sexta-feira. No segundo momento, outros 7.289 alunos terão acesso aos kits, o que contabiliza 12.690 estudantes contemplados com o benefício”, reforçou.

A primeira parte da entrega dos kits seguirá durante toda a semana, em dois períodos (manhã e tarde), nas 14 unidades de ensino da cidade. A segunda etapa da distribuição do benefício está prevista para acontecer ainda esta semana.

Força-tarefa

A secretária executiva adjunta do Interior da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Ana Maria Araújo, esteve em Manacapuru, onde acompanhou a entrega do auxílio às famílias dos estudantes. “Nós montamos uma força-tarefa em todas as unidades escolares, a fim de realizar a entrega sem causar aglomeração e seguindo todos os protocolos de saúde. Em todas as escolas, disponibilizamos álcool em gel na entrada, bem como orientamos aos pais, responsáveis e alunos maiores de idade que respeitem a distância mínima de outras pessoas, evitando, assim, aglomerações e o risco de contágio pelo novo coronavírus”, contou.

Fiscalização



O presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Jezanias Souza, também esteve no início das entregas dos kits do “Merenda em Casa” e visitou postos de distribuição em Manacapuru. “Nossa função é fiscalizar e acompanhar iniciativas que integram os programas Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de Regionalização de Merenda Escolar (Preme) e, ainda, o ‘Merenda em Casa’, com intuito de garantir que todos estes alimentos cheguem a estas famílias”, finalizou.