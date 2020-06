ManausSolidária doa alimentos a estudantes em vulnerabilidade social

Parte dos estudantes são de baixa renda e dependiam da alimentação oferecida pela instituição. | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus - Alunos da Fundação Matias Machline, no Distrito Industrial (Zona Sul) receberam a doação de 276 cestas básicas da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (3), através do Fundo Manaus Solidária. A ação da campanha #ManausSolidária, garante o acesso dos estudantes de baixa renda e suas famílias a alimentação de qualidade, em meio à pandemia de Covid-19.

Vulnerabilidade social

Um levantamento realizado pela Fundação Matias Machline identificou uma grande quantidade de famílias de alunos que estavam passando por dificuldades após a suspensão das aulas, uma vez que boa parte dos estudantes são de baixa renda e dependiam da alimentação oferecida pela instituição.

Ao tomar conhecimento da situação, a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, orientou para que fosse realizada uma ação de atendimento a essas pessoas, reforçando o compromisso da pasta em oferecer apoio, dentro das possibilidades, às mais diversas demandas, sobretudo no que diz respeito à alimentação.

“Vi pelas redes sociais que a Fundação Matias Machline estava precisando de auxílio para seus alunos e, de imediato, pedi para que uma equipe do Fundo Manaus Solidária atendesse à demanda dos alunos. A fundação é um exemplo não só na qualidade de ensino, mas também no atendimento social aos estudantes. Eles se importam com a educação e com o cidadão, princípios que são muito valorizados por nós da Prefeitura de Manaus e, por isso, nesse momento de pandemia, nos unimos a eles e continuaremos a fazer tudo o que for possível e o que estiver ao nosso alcance, para que possamos superar esta fase da melhor forma possível”, disse.

A família de Alice Luísa de Oliveira, aluna do 2º ano do instituto, foi uma das contempladas com a doação. Sem emprego, devido à crise causada pela Covid-19, Ednei de Oliveira, pai da estudante, ressaltou a importância do auxílio concedido pela Prefeitura de Manaus em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Ficamos muito gratos em receber essa cesta, pois ajudará bastante na nossa alimentação dentro de casa. Estamos com muitas dificuldades por conta da pandemia, mas sempre fazemos o possível para que nossa filha possa continuar os estudos, o que consideramos como prioridade”, disse.

Preocupação

“Estávamos preocupados com a situação dos estudantes que não possuíam uma alimentação adequada em casa e as cestas vieram em um momento bastante oportuno. Sem dúvida, essas doações chegam para suprir as necessidades básicas dos nossos alunos, e isso é muito importante. Temos o entendimento de que, para atingir bons resultados, eles precisam ter essas necessidades atendidas e fico aliviada em saber que esta é também uma preocupação do poder público”, comentou Nancy Cavalcante, diretora de ensino da Fundação Matias Machline .

Reforço

A vice-presidente do Fundo Manaus Solidária, Mônica Santaella acompanhou a entrega das doações de cestas básicas e reforçou o compromisso da campanha #ManausSolidária em oferecer assistência às pessoas mais vulneráveis durante a pandemia.

“Por se tratar de um ensino em tempo integral, os alunos almoçam diariamente na fundação. Porém, com as aulas suspensas, isso não é possível, e boa parte das famílias desses estudantes encontra dificuldades nesse momento. A pedido da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, estamos hoje repassando as cestas básicas para essas famílias com o objetivo de que eles possam continuar estudando e se desenvolvendo”, afirmou.

Ângela da Silva Torquato, mãe de Gabriel Torquato, aluno do 1º ano, comentou que a doação é bem-vinda e ajuda a suprir as necessidades de sua família. “Meu esposo e eu estamos desempregados e esse auxílio veio em boa hora. Apesar de todas as dificuldades, meu filho continua estudando e isso é o mais importante, porque sei que o estudo é fundamental para que ele consiga atingir todos os seus objetivos”, disse.





