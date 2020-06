Escola de Manaus é uma das vencedoras de prêmio da Nestlé

Além do aporte financeiro, os autores dos projetos vencedores contarão com acompanhamento, capacitação técnica e suporte pedagógico | Foto: Arquivo Semed

Manaus - A Escola Municipal Professor Waldir Garcia, de Manaus, é uma das 10 vencedoras da terceira edição do Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, da Fundação Nestlé Brasil. Com o projeto "Horta Escolar semear, cuidar e colher para todos nutrir e envolver", a escola vai receber apoio financeiro de R$ 35 mil para a execução das melhorias e benfeitorias previstas na iniciativa, idealizada pela educadora Vera Maria Ferreira de Aguiar, que também receberá apoio pedagógico da Fundação.

Os projetos vencedores são dos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Roraima e São Paulo."O prêmio nasceu e segue com sua missão de ajudar educadores das escolas da rede pública brasileira a se tornarem agentes transformadores em cada instituição em que atuam", explica a especialista da Fundação Nestlé Brasil e responsável pelo prêmio, Sara Rios

.Além do aporte financeiro, os autores dos projetos vencedores contarão com acompanhamento, capacitação técnica e suporte pedagógico, em junho, e as obras nas escolas devem acontecer no segundo semestre, bem como a cerimônia oficial de premiação.

O prêmio

A iniciativa recebeu cerca de 400 inscrições e 230 projetos de 23 estados brasileiros e tem como objetivo engajar educadores da rede pública na promoção de novos hábitos em escolas públicas de todo o Brasil, tanto das redes municipais como estaduais. Em seu terceiro ano consecutivo, o Prêmio atua para promover a alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas nas escolas públicas, e fazer diferença na vida de estudantes e de suas famílias.

Após a fase de inscrições, entre março e maio, todos os projetos inscritos foram avaliados e passaram por uma triagem inicial que selecionou os 30 melhores. Esses projetos foram submetidos a uma nova seleção, para definir os 10 vencedores. A avaliação foi realizada por uma comissão especial composta por representantes da Fundação Nestlé Brasil, do Instituto Crescer, da consultoria Goldenberg, da Associação Nova Escola e uma novidade de 2020, a parceria com a Jeduca - Associação de Jornalistas de Educação.



"Nosso objetivo é ter uma diversidade de olhares que contribuam para a escolha dos projetos, em linha com os critérios do prêmio, e a participação da Jeduca trouxe uma visão importante da conexão entre educação e comunicação", destaca Sara.Desde a primeira edição, o prêmio já mudou a vida de mais de 9 mil crianças ao direcionar investimentos para benfeitorias nas escolas. Na primeira edição, em 2018, o prêmio beneficiou escolas de São Paulo e da Bahia. Em 2019, foi expandido para todo o país.

Conheça os 10 projetos vencedores:

Horta Escolar semear, cuidar e colher para todos nutrir e envolver

Autora: Vera Maria Ferreira De Aguiar

Escola: Escola Municipal Professor Waldir Garcia

Cidade: Manaus - AM

Para oferecer uma boa qualidade de vida aos alunos da escola, o projeto prevê a revitalização da horta e do chapéu de palha (espaço para a prática de capoeira, dança e teatro), bem como a reativação de um laboratório de ciências com uma cozinha experimental. A iniciativa busca proporcionar diversas atividades, como campanhas sobre hábitos saudáveis na rádio escolar, oficinas de culinária, futsal, dança e capoeira, elaboração do cardápio da semana junto aos alunos, piquenique, pesquisas e experimentos no laboratório, entre outras, que estimulem os cinco hábitos saudáveis.



Mostre ao mundo que você come, se hidrata e brinca bem

Autora: Francilda Fonseca Machado

Escola: Escola Municipal Santa Bárbara

Cidade: São Bento - MA

O projeto traz a tecnologia como uma das formas de documentar as atividades das crianças na escola, para conscientizá-las sobre seus hábitos alimentares e de práticas de exercício. Além disso, o projeto prevê a construção de um filtro de água ecológico e atividades culturais que envolvem o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, como oficina de danças afro e contemporânea, festival de esportes, saraus, oficinas e mostras de vídeo e fotografias.



Cultivando hábitos saudáveis

Autora: Cristiane Machado Ferreira

Escola: Escola Municipal Aureliano Soares da Silva

Cidade: Boa Vista - RR

O projeto busca alternativas para melhorar as condições socioeconômicas dos familiares dos alunos e da comunidade do entorno, por meio de atividades teóricas e práticas nas aulas de culinária, realizadas na cozinha experimental, que será construída durante a realização do projeto. Essas aulas terão o objetivo de ensinar as crianças a prepararem alimentos saudáveis e abordarão a temática do aproveitamento de alimentos. Está prevista, ainda, a construção de uma quadra esportiva para as aulas de Educação Física, assim como pela comunidade escolar e do entorno.



Preservando a herança cultural e costumes de nossa gente, alimentamos corpo e mente

Autora: Ivana Patricia De Jesus Bispo

Escola: Centro Educacional Municipal Profª Ana Judite de Araujo Melo

Cidade: Santo Amaro - BA

O projeto tem como objetivo valorizar a cultura local quilombola, em que a maioria das pessoas vive da pesca e do cultivo da roça, e incentivar as novas gerações a darem continuidade a essas atividades. A escola vai inserir pratos típicos locais em seu cardápio e oferecer oficinas de pesca, mariscagem, defumação de camarão e cultivo de roça, ministradas pela comunidade e pelos pais. O projeto também prevê a construção de uma horta comunitária, que servirá de laboratório nas aulas de ciência e oficinas de cultivo, bem como a reforma da cozinha e construção de um refeitório.



Cores e Sabores - Corantes naturais na alimentação

Autora: Cristiani Pereira Barbosa

Escola: E.E. Francisco Molina Molina

Cidade: Santa Salete - SP

Aproveitando a curiosidade científica dos alunos da escola, o projeto propõe a realização de pesquisas e experiências com corantes naturais e alertar sobre os efeitos nocivos dos corantes artificiais para a saúde. Ao longo do projeto, serão realizadas pesquisas sobre o tema, que culminarão em uma feira de ciências para que os alunos apresentem suas descobertas. Em paralelo, para combater o sedentarismo, o pátio será revitalizado e serão comprados materiais de educação física, para promover atividades físicas, alimentação saudável e hidratação das crianças.



Nossa comunidade saudável: práticas colaborativas em alimentação e atividades transformadoras

Autor: Tiago Santos Nascimento

Escola: Escola Arlete Magalhães

Cidade: São Francisco Do Conde - BA

Para combater a desnutrição e promover a saúde física e mental da comunidade, o projeto busca potencializar o espaço da escola para realizar ações colaborativas e sustentáveis. Será instalada uma horta comunitária e um laboratório de ciências, onde serão realizadas capacitações e aulas para produzir alimentos orgânicos na própria escola.



Comer bem e movimentar o corpo com diversão

Autora: Josineide Pantoja Da Costa

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Emiliano Pantoja

Cidade: Igarape-Miri- PA

O projeto tem como foco um trabalho interdisciplinar para envolver os alunos e professores em estudos de textos e vídeos do YouTube voltados para culinária saudável com ênfase em frutos regionais do Pará. Além disso, incentiva os alunos a produzirem um livro de receitas com alimentos da região. Será criado um grupo de alunos chamado "MasterChefs Kids" que auxiliará as turmas nas atividades, como a montagem de uma cozinha nutritiva, construção de horta escolar e reforma da quadra e espaço recreativo.



Sintonizando, dançando e educando

Autor: Rodrigo Alex Rodrigues Da Silva

Escola: Colégio Municipal José Firmino da Veiga

Cidade: Paulista - PE

O projeto busca estimular os alunos a praticarem exercícios físicos por meio da dança nas aulas de Educação Física, e tornar o refeitório um ambiente mais agradável e integrativo com o apoio da música. O projeto também prevê a implementação de uma rádio escolar, a fim de incentivar os alunos à prática da leitura e da pesquisa, assim como a ampliação da horta para promover a experimentação de novas frutas.



Cidadão de Mim - Inteligência Emocional para Saúde Integral

Autora: Amanda Fernanda Lourenço Dos Santos

Escola: Escola Municipal Professor Eurides Teixeira de Oliveira

Cidade: Palmeira - PR

O projeto trabalha a inteligência emocional das crianças, ampliando seu protagonismo e autonomia e promovendo seu desenvolvimento integral. Para isso, propõe a instalação de uma sala de convivência para aulas de ioga, meditação e dança, que também será utilizada para atividades físicas entre pais e filhos, além da reativação da horta e aquisição de materiais para quadra esportiva. Em relação às atividades pedagógicas propostas, serão feitas dinâmicas de grupos, dia da partilha com salada de frutas, intercâmbio com escolas de campo, diário alimentar, resgate de brincadeiras tradicionais, entre outras.



Comer e se mexer faz bem

Autora: Sandra Kopeginski

Escola: Escola Municipal Olivo Beal

Cidade: Toledo - PR

Para promover a alimentação saudável e combater o sedentarismo, o projeto tem o objetivo de realizar ações pedagógicas que buscam informar os alunos sobre escolhas alimentares nutritivas e saudáveis. Serão realizadas atividades como piquenique de frutas, oficinas culinárias, personalização de garrafas de água, incentivo ao atletismo e resgate de brincadeiras tradicionais, trazendo os avós para a escola.



Nestlé por Crianças Mais Saudáveis

Em 2018, a Nestlé lançou sua iniciativa global Nestlé for Healthier Kids (Nestlé por Crianças Mais Saudáveis, no Brasil ), com o objetivo de ajudar 50 milhões de crianças a terem uma vida mais saudável até 2030. No Brasil, a iniciativa envolve duas frentes: para ajudar as famílias brasileiras a estimularem um dia a dia mais equilibrado na vida de seus filhos, o app NesPLAY reúne ideias, receitas e atividades divertidas para que crianças dos 6 aos 12 anos mudem de hábitos brincando. A ferramenta é gratuita e já impactou mais de 415 mil pessoas, além de beneficiar mais de 135 mil crianças com seus conteúdos educativos. No total, em 2019 o programa impactou mais de 100 milhões de lares brasileiros. Somando o alcance que o programa teve nos últimos anos, mais de 11 milhões de crianças brasileiras foram alcançadas, contribuindo com a meta global da Nestlé. Para apoiar a mudança também no âmbito educacional, a Fundação Nestlé promove o Prêmio Crianças Mais Saudáveis, que chega à terceira edição em 2020.





Com informações da assessoria