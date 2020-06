FUnATI lança serviço de Telessaúde ao Idoso em parceria com a UEA

O serviço de consulta virtual contará com a equipe multidisciplinar da Policlínica Gerontológica da FUnATI | Foto: Divulgação

Manaus- O serviço de teleconsulta virtual e gratuita aos idosos inaugura na próxima segunda-feira (08) em Manaus. Com objetivo é desenvolver atividades de assistência e prevenção ao novo coronavírus, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) em parceria com o núcleo de Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) aderiu ao método para ajudar os pacientes cadastrados na instituição.

O serviço de consulta virtual contará com a equipe multidisciplinar da Policlínica Gerontológica da FUnATI, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentista, nutricionista e oftalmologista, que estarão à disposição para esclarecer e orientar sobre as possíveis complicações do novo coronavírus e também dar continuidade aos atendimentos relacionados a doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão, de pacientes e alunos já atendidos.

O projeto ‘TeleSaúde FunATI’ visa atender a uma nova demanda gerada para prevenir e reduzir os riscos de propagação da Covid-19. A FUnATI foi a primeira a adotar medidas de isolamento de seu grupo de alunos, composto majoritariamente por idosos. Desde então, vem adotando medidas para desenvolver atividades virtuais para os mais de 3.000 alunos matriculados e usuários da sua policlínica gerontológica.

Funcionamento

Para acessar o serviço, basta enviar uma mensagem para o nosso canal de atendimento via WhastApp (92) 98431-2601, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O aluno ou paciente da Policlínica da FUnATI deverá informar, no momento da consulta, seu nome completo, CPF, data de nascimento e o motivo do atendimento. O primeiro contato será realizado por um profissional enfermeiro que fará a análise das solicitações para posteriormente encaminhar o paciente/aluno à equipe especializada da Policlínica Gerontológica da FUnATI.

Parceria FUnATI/UEA

A fim de atender as novas recomendações do Conselho Federal de Medicina, que regula as práticas de telemedicina no Brasil, a FUnATI contou com a experiência e apoio do Núcleo Técnico-científico de Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que já promove a atenção básica por meio da Telemedicina. Além do suporte técnico, a parceria se estenderá ao serviço de atendimento de Telemedicina da UEA para casos em que haja necessidade de outras especialidades médicas.

A coordenadora da Policlínica Gerontológica da FUnATI, Vanusa Nascimento, reforça o comprometimento em continuar promovendo assistência básica em tempos de isolamento social. “O projeto prevê o desenvolvimento de novas estratégias de teleintervenção embasadas na avaliação da eficácia das diversas formas de teleconsultas na área da saúde”, esclareceu Vanusa.

De acordo com o reitor da FUnATI, Euler Esteves Ribeiro, a teleconsulta é uma nova modalidade que permite o atendimento de forma segura e mais cômoda para aqueles que tiveram o privilégio do envelhecimento. “Estou muito feliz pela parceria com a UEA, o desafio tecnológico é grande, mas vencer as barreiras físicas para contribuir com a qualidade de vida dos nossos idosos é algo incrível, precisamos nos adaptar a esta nova realidade”, destacou.

*Com informações da assessoria