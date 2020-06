Horta comunitária fortalece relação de moradores com o meio ambiente

Os moradores do Mutirão, que fazem questão de podar, plantar e fazer o replantio de mudas | Foto: Miguel Almeida/Seas

Manaus - A horta comunitária do Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo no bairro Mutirão (Zona Norte de Manaus), além de possibilitar economia no orçamento doméstico e reforçar os vínculos comunitários, está modificando a relação dos moradores do bairro com o meio ambiente.

Instalada há pouco mais de um ano, a horta é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), coordenadora do projeto e, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que promoveu o curso de Jardinagem. O resultado foi tão positivo que os alunos do curso, que participam das atividades do centro e a comunidade se envolveram nos serviços de manutenção da horta.



Tudo começou quando a diretora do CECF Teonízia Lobo, Anália Mota, percebeu que uma área localizada na lateral da unidade, próxima à quadra de futebol, podia ser melhor aproveitada numa ação coletiva. Daí, nasceu o curso de jardinagem que contou com a participação de 25 alunos e que resultou na criação do espaço verde.

Preparando o terreno

Dividido em três fases, o curso permitiu aos participantes conhecimentos sobre técnicas de plantio, adubação de solo e manejo da terra, o que resultou na horta comunitária que oferece couve, quiabo, tomate, macaxeira, melancia, maracujá e uma infinidade de plantas medicinais, comestíveis e hortaliças folhosas que podem ser usadas como tempero.

Anália Mota explica que o interesse pelo sucesso da horta ultrapassou o espaço da unidade, chegando aos moradores do Mutirão, que fazem questão de podar, plantar e fazer o replantio de mudas. “Nós estamos muito felizes com o resultado porque mesmo em tempo de pandemia, eles não deixaram de vir aqui para molhar, podar, colher a produção e também levaram essa experiência para suas casas. Estão usando isso como terapia e nos comunicando sobre os resultados. Isso é muito prazeroso para nós”, ressalta a diretora do CECF.

Terapia

A microempreendedora Francisca Ilza, uma das participantes do curso, mostra com orgulho os frutos do seu trabalho na horta. Ela já atuava com a venda de plantas, mas explica que fazer o curso representou sair do senso comum para o conhecimento científico. Mas, além da viabilidade econômica, a experiência tem sido terapêutica porque ao lidar com a terra, a pessoa precisa acompanhar o processo da vida, valorizando a importância do tempo, das condições ambientais e a alegria de ver os frutos nascendo, o que fortalece a ligação com a natureza. “Olhar para um canteiro desse, para uma horta dessa e ver tudo frondoso, viçoso, dando certo, é muito bom. Isso aqui não é meu, é do Centro de Convivência, mas eu me sinto inserida nesse contexto”, acentua.

Sucesso

Além de assegurar uma alimentação saudável e contribuir para a promoção da segurança alimentar, a horta está contribuindo para que a comunidade do Mutirão passe a ver o Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo de uma outra forma. A diretora Anália aponta que preconceitos estão sendo desfeitos, uma vez que a comunidade tinha uma visão estreita da política de assistência social do centro, achando por exemplo, que apenas dependentes químicos eram o público alvo dessas iniciativas. “Uma das alternativas para mudarmos essa visão foi criar essa horta. E aí nós oferecemos o curso em parceria com o Cetam e a Fundação de Alto Rendimento também abraçou a ideia com seus alunos. Foi uma forma de dar uma nova cara ao nosso trabalho para a comunidade”, pontuou.

Investimento

O CECF Teonízia Lobo faz parte das sete unidades de atendimento à população em situação de vulnerabilidade mantidas pelo Governo do Amazonas em Manaus. Esses equipamentos socioassistenciais oferecem serviços de promoção e proteção social com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e riscos com a realização de atividades de convivência em grupos para fortalecer vínculos familiares e sociais. Nas atividades realizadas no Teonízia Lobo, a Seas conta com a parceria do Cetam e da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (antiga Sejel).