Ruas de Manaus receberam 17 quilômetros de asfalto em dois meses

Manaus - A quinta etapa do programa de recapeamento, o Requalifica 5, realizado pela Prefeitura de Manaus recuperou em dois meses, na capital, aproximadamente 17 quilômetros de vias. O número corresponde a 47% do cronograma de obras planejado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) que disponibilizou mais de 15 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado à quente (CBUQ) que foram aplicadas para transformar a pavimentação de 27 ruas dos bairros Novo Aleixo e Cidade Nova e Parque 10 de Novembro (Zonas Norte e Centro-Sul).

“Sem dúvida, a crise causada pelo novo coronavírus nos afetou de diversas formas e muitos planos foram reordenados, mas Manaus sempre controlou seus gastos para garantir os investimentos nas melhorias necessárias à população. Por isso, nossas obras continuam avançando e teremos este ano muitas outras intervenções para realizar”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

No Novo Aleixo, as obras acontecem nas ruas Iran Maia, Rio Iquiari e Itapoã do Oeste, onde 435 metros de pista recebem nova infraestrutura. As ruas João Dourado, Madalena Frota, Itapuranga, Juazeiro do Norte e Edson Vieiralves são algumas das 27 já atendidas pela Prefeitura de Manaus.

"Essa etapa vai atender 57 vias, sendo a maioria concentrada no bairro Novo Aleixo. As vias recebem recuperação profunda, retirada de todo asfalto desgastado e aplicação de um material de muita qualidade. É um trabalho que impacta de forma muito positiva toda a comunidade, porque facilita o tráfego. Esse é mais um direito básico de todo cidadão manauara que o prefeito Arthur Neto está comprometido em atender", ressaltou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.



Balanço

O programa Requalifica está em andamento desde maio de 2019 e já modificou a realidade de mais de 500 vias das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste da capital. Paralelamente, a quarta fase do Requalifica continua avançando e hoje concentra as ações do bairro Cidade de Deus, nas ruas dos Mangaris, Bem-Te-Vi, Uirapurus e Paturís, além de executar remendo profundo, recapeamento e fresagem na avenida Cosme Ferreira.





