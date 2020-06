Atendimento presencial do Detran-AM terá regras rígidas

Vários serviços do Detran_Am podem ser feitos pela internet | Foto: Divulgação

Manaus - O atendimento presencial do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que inicia na segunda-feira (8), vai seguir rígidas regras sanitárias e de distanciamento. Por isso, só serão atendidas pessoas agendadas que só devem chegar à sede do órgão no máximo cinco minutos antes do horário marcado, para evitar aglomerações. Os acompanhantes só poderão entrar no Detran-AM em caso de usuário com problema de locomoção. Além disso, o uso de máscara será obrigatório.

Desde a última segunda-feira (01), o órgão iniciou o agendamento para atendimento de serviços presenciais que começarão no próximo dia oito. Em menos de quatro dias, quase 100% das mais de 15 mil vagas disponíveis foram preenchidas.

A agenda para junho e julho já se esgotou devido à redução de aproximadamente 60% na capacidade de atendimento do Detran-AM em virtude das medidas de distanciamento determinadas pelo decreto governamental de reabertura gradual das atividades no Estado.

“Nós reduzimos o número de guichês, aumentamos o espaçamento entre os agendamentos que era de sete minutos e passou para 20 minutos, para que nós tivéssemos uma retomada responsável e segura”, explicou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

Mais procurados

Nesse retorno, os dois serviços mais procurados têm sido a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a emissão do documento de rodagem do veículo, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo). Eles foram responsáveis por aproximadamente 75% dos agendamentos, contudo, é importante informar para a população que ambos os serviços não necessitam que a pessoa venha ao Detran.

No caso da emissão de CRLV, o documento que será entregue na sede do órgão, a partir da próxima segunda-feira, será o mesmo que o cidadão pode imprimir na impressora comum.

“A deliberação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) define que, a partir de 2021, o CRLV só será impresso em papel comum. Nós temos pouco estoque do documento em papel moeda e, tão logo ele acabe, nós migraremos em definitivo para o papel comum. Por isso, a partir de segunda, quem estiver agendado para receber o CRLV no atendimento presencial do Detran Amazonas vai receber o documento em papel A4. Mas caso o usuário insista em ter o documento em papel moeda, aquele verde, nós iremos fornecer”, esclareceu Rodrigo de Sá.

Renovação simplificada

O usuário também não precisa ir ao Detran-AM para fazer a renovação da CNH, desde que a última vez que ele tenha feito esse serviço, tenha sido há pelo menos seis anos. Para isso, basta o usuário gerar o boleto no portal de serviços www.digital.detran.am.gov.br , pagar as taxas e agendar o exame médico na clínica credenciada. Feito isso o sistema irá reaproveitar a imagem e a biometria feita anteriormente.

Depois de 72 horas do exame, basta o usuário agendar para pegar o documento no Detran-AM ou se preferir, ligar para o número (92) 3643-0040 e solicitar o código de ativação da CNH Digital.





Com informações da assessoria